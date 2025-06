Allerta Meteo, la goccia fredda sfonda sull’Italia: SOS per grandine enorme e tornado, da domani il maltempo si sposta al Centro/Sud

MeteoWeb

La goccia fredda che caratterizzerà tutta la settimana, sta per sfondare sulle Alpi mentre un impressionante nucleo temporalesco avanza sulla pianura Padana verso est. I primi forti temporali stanno colpendo il Nord Italia con grandine enorme e venti impetuosi, ma nel corso della settimana il maltempo si sposterà al Centro/Sud provocando fenomeni meteo estremi, già da domani, quando sarà colpita in pieno anche Roma.

Il maltempo poi si concentrerà al Centro/Sud fino al weekend. I fenomeni più estremi saranno grandinate e tornado, che nelle prossime ore colpiranno il medio e alto Adriatico; poi da mercoledì si concentreranno su basso Tirreno e mar Jonio. Tutti i dettagli nel video:

