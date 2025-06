Maltempo Emilia Romagna, grandine grossa a Parma: danni alle auto, agricoltura in ginocchio | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Violenti temporali sono attivi lungo tutto l’Appennino emiliano-romagnolo e nella pianura parmense, scaricando nubifragi, forti raffiche di vento e soprattutto devastanti grandinate. La città di Parma è stata colpita in pieno da una grandinata distruttiva, con chicchi di grosse dimensioni che hanno provocato danni a decine di auto e lasciato in ginocchio l’agricoltura, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Colpito soprattutto il quartiere nord della città e località circostanti, come Vicomero, Ravadese, Torrile e Sorbolo. Problemi anche nel quartiere industriale Spip. Le raffiche di vento nel Parmense hanno raggiunto i 60km/h, mentre tra i dati pluviometrici spiccano i 68mm caduti a Casola di Terenzo, sempre nel Parmense.

In centro a Parma, nella zona di via Saffi, si è verificato il crollo di un ponteggio a causa del forte vento. Danneggiate alcune vetture in sosta, non risultano persone coinvolte. Sul posto sono al lavoro i tecnici del 115. Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco.

Dirottato su Bologna per maltempo il volo Palermo-Parma ma anche l’Aeroporto di Bologna si trova in difficoltà a causa dei forti temporali in zona. Un aereo Transavia ha riattaccato dopo un primo tentativo. Altri aerei stanno evitando i nuclei di pioggia intensa e grandine in attesa che si possa riuscire ad effettuare un atterraggio in sicurezza. Non si escludono ritardi e dirottamenti.

L’avviso del Comune di Sassuolo: “mettersi in viaggio solamente se necessario. Il forte temporale che sta attraversando la città ha comportato diversi problemi alla circolazione: sottopasso Braida e Panorama chiusi al transito”.

Grandine di medie-grosse dimensioni anche sopra a Imola, nelle prime colline.

Altri forti temporali sono in atto tra Lombardia meridionale e Veneto, anche qui con nubifragi, grandine e forti raffiche di vento: prestare massima attenzione.

