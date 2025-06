Maltempo, forti temporali tra Lombardia, Veneto ed Emilia: Corbiolo imbiancata dalla grandine, “bombe” a Parma | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Forti temporali sono in atto nella Lombardia meridionale, in Veneto e in Emilia. Segnalate grandinate, con chicchi di piccole dimensioni, nel Bresciano e nel Veronese. A Corbiolo, nel Veronese, la grandine è stata così abbondante da imbiancare tutto, come fosse neve. Una violenta grandinata ha colpito anche Bagnolo Mella, nel Bresciano, lasciando ingenti accumuli al suolo. Qui è stato notevole anche il vento, che si è abbattuto con raffiche di downburst sui 50km/h. Devastante anche la grandinata che ha colpito il quartiere nord di Parma, con i chicchi che suonano che bombe che cadono dal cielo a causa delle grosse dimensioni, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo.

Sul fronte piogge, i dati pluviometrici parziali più rilevanti finora indicano 50mm a Campea, 44mm a Falzè di Piave, 42mm a Cologne, 40mm a Quinto Vicentino, 31mm a Vittorio Veneto, 26mm a Vicenza, Palanzano.

Nelle prossime ore, i temporali si sposteranno verso Romagna e la restante parte del Veneto: attenzione a nubifragi, grandine e forti raffiche di vento.

Maltempo, grandine come "bombe" dal cielo a Parma

Maltempo Lombardia, forte grandinata e vento a Bagnolo Mella

Maltempo Lombardia, intensa grandinata a Bagnolo Mella

