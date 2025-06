Allerta Meteo, Luglio inizia con un lungo periodo di maltempo: ultimi giorni di caldo, estate entra in crisi dal weekend!

MeteoWeb

I forti temporali che in queste ore stanno colpendo duramente il Piemonte provocando una disastrosa alluvione a Bardonecchia non sono che l’antipasto del maltempo che nei prossimi giorni si accanirà con grande brutalità sull’Italia settentrionale e non solo, in una vera e propria escalation di fenomeni meteo estremi nel corso dei primi giorni del mese di Luglio. Proprio quando l’estate dovrebbe entrare nel vivo, invece, lo scenario meteorologico attuale ribalta clamorosamente l’andamento stagionale: le temperature diminuiranno, in modo lento e graduale, nei prossimi 5-6 giorni fino a piombare sotto le medie del periodo e mandare l’estate letteralmente in crisi.

Nel corso di questa settimana, infatti, avremo un mix molto pericoloso di caldo intenso e forte maltempo. Il caldo sarà moderato, analogo a quello dei giorni scorsi, con qualche picco estremo, superiore ai +37/+38°C, piuttosto isolato e limitato alle zone interne del Centro (versante tirrenico) e in alcune aree del Nord. Altrove, soprattutto lungo le coste e al Sud, il clima sarà molto più mite con massime a cavallo dei +30°C, localmente addirittura inferiori. Questa settimana, però, sarà pesantemente condizionata dal maltempo: i temporali si ripeteranno quotidianamente nelle ore pomeridiane a ritmi crescenti, in tutto il Nord e in buona parte del Centro (e della Sardegna). Ovviamente si tratta di fenomeni più intensi nelle zone interne, su Alpi e Appennini, ma non mancheranno sconfinamenti a valle, fin in pianura, specie in pianura Padana, e localmente sulle coste.

Il caldo farà da carburante per innescare fenomeni esplosivi che potranno degenerare in pesanti eventi estremi, con venti impetuosi, grandine grossa e tornado che provocheranno danni nelle località colpite, che ancora non possiamo prevedere con precisione. A rischio, però, c’è tutta la fascia dell’Italia settentrionale. E l’entità del maltempo sarà crescente di giorno in giorno durante la settimana, fino al weekend quando arriverà una grande perturbazione atlantica che farà sensibilmente diminuire le temperature al Nord e aprirà una lunga fase di maltempo.

Le prospettive per la prossima settimana, poi, sono di una rottura totale del bel tempo estivo tra 9 e 15 luglio: estesissima saccatura nord atlantica, forte maltempo nel cuore d’Europa e in tutt’Italia, freddo anomalo con temperature in picchiata:

Ovviamente questa tendenza merita ulteriori approfondimenti nelle prossime ore, in base ai successivi aggiornamenti dei modelli meteorologici di cui daremo ulteriori ragguagli ora per ora su MeteoWeb. Intanto, nel video di seguito tutti i dettagli sulla situazione meteo dei prossimi giorni:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: