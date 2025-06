Maltempo Piemonte, il rio Frejus esonda a Bardonecchia: situazione drammatica, “non uscite di casa” | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

I forti temporali in atto sull’arco alpino in Piemonte hanno subito determinato una situazione di grave criticità a Bardonecchia. Il rio Frejus, che si forma dalle cascate di Novalesa, è esondato in paese a causa di un temporale stazionario sulla località, che ha scaricato 21mm di pioggia nelle ultime 3 ore. Terribili le immagini a corredo dell’articolo, che mostrano l’onda di piena arrivare con tutta la sua violenza e invadere alcune strade del paese. Il Comune ha lanciato l’allarme sui social: “esondazione in atto del Rio Frejus. Non avvicinarsi ai ponti, evitare gli spostamenti, in particolare in via Einaudi e Passeggiata Donatori di sangue. Seguite le indicazioni delle autorità locali”.

Il sindaco Chiara Rossetti ordina di non uscire di casa e non utilizzare l’auto.

Circa 2 anni fa, un’altra esondazione aveva lasciato il paese in ginocchio. Oggi la storia sembra ripetersi.

