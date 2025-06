Maltempo Piemonte, esonda torrente a Bardonecchia: un morto | VIDEO

MeteoWeb

Il rio Frejus è esondato in centro a Bardonecchia (Torino), dov’è impossibile transitare, a quasi due anni di distanza dell’alluvione di agosto 2023. Il Comune ha lanciato l’allerta massima, chiedendo ai cittadini di non uscire di casa. Purtroppo si registra anche una vittima: un uomo, di circa 50 anni. Secondo una prima ricostruzione, la Polizia lo ha trovato nel rio Merdovine, a circa quattrocento metri dal suo furgone. L’uomo è stato travolto dal fango e dall’acqua, dopo essere sceso dal suo furgone. Alcuni testimoni lo avevano visto trasportato dalla furia della corrente e avevano lanciato l’allarme. Su quanto accaduto sono in corso accertamenti.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con dieci squadre tra cui in elicottero Drago. Sono state evacuate dieci persone da un palazzo e altre quattro sono state recuperate dalle proprie vetture. Le operazioni sono tutt’ora difficoltose dall’evoluzione delle condizioni climatiche avverse.

La Città Metropolitana di Torino fornisce un aggiornamento sull’ondata di maltempo che ha travolto Bardonecchia, rendendo noto che è “chiuso il primo tratto della Sp 216 del Melezet. A causa della presenza di acqua e fango provenienti dal torrente Frejus sulla carreggiata, a Bardonecchia è interrotta la Sp 216 del Melezet, tra il Km 0 e il Km 0+500. Sul posto sono in corso le operazioni per la rimozione del fango dalla carreggiata, eseguite dai cantonieri del Circolo di Susa della Direzione Viabilità 2 della Città metropolitana di Torino e da una ditta incaricata”, si legge in un post pubblicato sui canali social.

“La zona colpita dall’esondazione del torrente Frejus è quella a ridosso della stazione. Il piano di allerta comunale che prevede monitoraggi del rio nel tratto che attraversa l’abitato è immediatamente scattato: abitanti e villeggianti sono stati invitati a non uscire da casa e soprattutto a tenersi lontano dalle sponde del fiume. In via precauzionale vengono comunque monitorati e sono chiusi i ponti delle strade comunali che attraversano il torrente Frejus dalla parte alta di via Medail fino alla zona della stazione ferroviaria. Intorno alle 16,30 il Comune di Bardonecchia e la Protezione Civile cittadina hanno invitato la popolazione a non uscire di casa, evitando spostamenti soprattutto nelle zone confinanti con via Medail, via Einaudi e la Passeggiata dei Donatori di sangue. È stato istituito il numero di emergenza 348-1398950 per segnalare particolari necessità o situazioni di pericolo”, conclude il post.

In una nota di aggiornamento sul maltempo che ha colpito il Piemonte, i Vigili del Fuoco spiegano: “a Bardonecchia (TO) esondati torrenti Frejus e Dora, soccorse dai Vigili del Fuoco 10 persone bloccate in una palazzina e 4 in 2 auto travolte dall’acqua. Rinvenuto il corpo senza vita di un uomo. Ad Argentera (CN) frane sulla SS 21, soccorse 20 persone bloccate in auto lungo la strada”. Nel video in alto, la ricognizione aerea del Drago 72.

Il cordoglio di Cirio: “affrontiamo eventi sempre più frequenti”

“Ci troviamo sempre più spesso ad affrontare situazioni di emergenza a causa di eventi meteorologici che una volta chiamavamo eccezionali, ma che invece sono sempre più frequenti: ancora oggi una bomba d’acqua ha colpito il Comune di Bardonecchia in maniera improvvisa, provocando danni e purtroppo una vittima. Ai suoi famigliari desideriamo porgere il cordoglio della Regione Piemonte. Alla comunità di Bardonecchia, ancora una volta colpita dal maltempo, la vicinanza della Regione. Fin dall’imminenza dell’evento, i nostri tecnici si sono recati sul posto per affrontare l’emergenza e prestare i soccorsi necessari”. Così il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.

“Sono in costante contatto con il sindaco di Bardonecchia e con gli uomini della nostra Protezione Civile a Bardonecchia – spiega l’assessore alla Protezione Civile Marco Gabusi – che dopo aver prestato i soccorsi necessari sono già al lavoro per una prima stima dei danni”.

