Allerta Meteo Marche: i temporali continuano anche domani

Forti raffiche di vento, grandinate e temporali sulle Marche: è arrivato il maltempo annunciato nelle scorse ore dalla Protezione Civile Regionale. E l’allerta meteo proseguirà per tutta la serata odierna e per la giornata di domani, martedì 17 giugno, per quando sarà in vigore un’allerta meteo gialla per temporali su tutta la regione. “Per tutta la prima parte di martedì, sono previsti rovesci o temporali sparsi in sviluppo nelle zone alto collinari e montane ed in transito verso la costa anche di forte intensità. Nel pomeriggio saranno possibili fenomeni intensi residui, maggiormente isolati, nelle zone alto collinari e montane”, si legge nel bollettino di allerta.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.