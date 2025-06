Allerta Meteo oggi per rischio temporali, grandine e vento forte: il bollettino ESTOFEX

MeteoWeb

Allerta Meteo oggi in parte d’Italia per il rischio di temporali, con grandine e vento forte: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso valido dalle 8 di oggi 1° giugno maggio 2025, alle 8 di domani 2 giugno 2025. In dettaglio, un livello 2 è stato emesso per la Spagna settentrionale, principalmente per grandine di grandi dimensioni e raffiche di vento dannose. Un livello 2 è stato previsto per Francia centromeridionale e Svizzera nordoccidentale, principalmente per grandine di grandi dimensioni e raffiche di vento dannose.

Livello 1 dalla Spagna attraverso la Francia, verso Germania, Austria, Svizzera, Polonia, Cechia e Slovacchia, (area che comprende anche l’Italia) principalmente per grandine di grandi dimensioni e raffiche di vento intense. Livello 1 per la Danimarca, principalmente per raffiche di vento intense e grandine di grandi dimensioni. Livello 1 per la Romania, principalmente per forti piogge e grandine di grandi dimensioni.

Un livello 1 è stato emesso per la Russia, principalmente per raffiche di vento intense e grandine di grandi dimensioni. Livello 1 per la Turchia, principalmente per forti piogge. Infine, on livello 1 è stato emesso per il Caucaso, principalmente per grandine di grandi dimensioni e forti piogge.

Allerta Meteo, il bollettino ESTOFEX per l’Italia

Come riporta il bollettino ESTOFEX e la mappa di seguito, oggi l’Italia, ed in particolare il Nord, sarà interessato da crescente instabilità atmosferica, con temporali pomeridiani e serali, soprattutto su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale. Alcuni temporali potranno essere intensi, con rischio di grandine, forti raffiche di vento e piogge improvvise.

I fenomeni potranno estendersi anche alle pianure vicine, in particolare su Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia ed Emilia centro-occidentale. Le condizioni meteorologiche favoriranno lo sviluppo di celle temporalesche a rapido sviluppo verticale, causate dal contrasto tra masse d’aria diverse e dalla forzante orografica e termica, con possibile impatto severo nelle aree pianeggianti vicine ai rilievi.

