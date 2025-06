Allerta Meteo, supercelle in agguato: questa sera possibile escalation sul Nord Italia con violenti temporali, grandine e downburst

MeteoWeb

Nonostante la persistente ondata di calore che continua a interessare gran parte dell’Italia, la giornata odierna potrebbe segnare una svolta temporanea e insidiosa per il Nord. Una modesta infiltrazione di aria più fresca in quota riuscirà a penetrare nel dominio dell’anticiclone africano, creando le condizioni ideali per la nascita di fenomeni temporaleschi anche di forte intensità.

Alta energia e atmosfera instabile: occhio al Piemonte e al Nord del Po

Tra il pomeriggio e la sera di oggi, 26 giugno 2025, si attende un possibile peggioramento delle condizioni atmosferiche in particolare tra il Piemonte e le aree settentrionali della Pianura Padana. Qui, a causa del contrasto tra aria calda preesistente e aria più fresca in quota, si potrebbero sviluppare temporali organizzati in multicelle con caratteristiche severe. Non si esclude inoltre la formazione isolata di supercelle, capaci di generare grandinate di media o grande taglia e raffiche di vento superiori a 80-100 km/h.

Le prime celle potrebbero attivarsi sui rilievi alpini occidentali, per poi muoversi rapidamente verso est, spostandosi in direzione delle pianure. Tuttavia, la presenza di un anticiclone ancora piuttosto robusto lascia aperta la possibilità che alcuni nuclei temporaleschi fatichino a svilupparsi lontano dai rilievi. L’incertezza previsionale è dunque elevata per le zone di pianura, dove l’innesco delle celle dipenderà da fattori locali e dalla resistenza opposta dalla cupola anticiclonica.

Indice CAPE elevatissimo: carburante pronto per forti temporali

Uno degli elementi che rende il quadro potenzialmente pericoloso è il valore molto alto del CAPE (Convective Available Potential Energy), ovvero l’energia disponibile per i moti convettivi, che in alcune zone del Nord supera i 3000 J/kg. Un valore così elevato è sintomo di un’atmosfera pronta ad accogliere fenomeni temporaleschi anche molto intensi, nel momento in cui si attiverà l’innesco dinamico.

La situazione sarà da monitorare con particolare attenzione dalle ore 20 fino alla mezzanotte, quando è atteso il passaggio del fronte instabile che potrebbe innescare fenomeni temporaleschi diffusi in moto da ovest/sud-ovest verso nord-est. In questo contesto, le regioni maggiormente esposte sembrano essere il Triveneto, l’Emilia-Romagna settentrionale e le aree alpine e prealpine del Nord-Est.

Allerta Estofex livello 3: rischio eventi meteo estremi

A conferma della potenziale severità dell’episodio, arriva anche la valutazione del consorzio europeo Estofex (European Storm Forecast Experiment), che ha emesso una rara allerta di livello 3 – il massimo nella sua scala di rischio – per la serata di oggi. L’area sotto osservazione comprende il Nordest italiano e il Sud dell’Austria, zone dove si ritiene elevata la possibilità di raffiche di vento intense, grandine di grosse dimensioni e fenomeni vorticosi localizzati.

Si tratta di un segnale forte per meteorologi e cittadini, dal momento che le allerte Estofex di livello 3 sono emesse soltanto in presenza di configurazioni atmosferiche particolarmente favorevoli allo sviluppo di eventi meteo potenzialmente distruttivi.

Estate sempre più estrema e imprevedibile

Questa evoluzione meteorologica rappresenta l’ennesima dimostrazione di quanto anche le fasi di caldo stabile possano essere interrotte bruscamente da fenomeni convettivi esplosivi. Il contrasto tra masse d’aria, in un contesto già fortemente energizzato da giorni di alte temperature, può innescare dinamiche temporalesche improvvise e violente, mettendo a dura prova la capacità di previsione e la resilienza del territorio.

