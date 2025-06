Allerta meteo, temporale V-Shaped nello Stretto di Messina: migliaia di fulmini tra Sicilia e Calabria

MeteoWeb

Un violento episodio di maltempo autorigenerante ha interessato lo Stretto di Messina tra la notte e l’alba del 19 giugno 2025, generando una spettacolare quanto pericolosa attività elettrica tra Sicilia e Calabria. Migliaia di fulmini si sono abbattuti sia sul mare che sulla terraferma, creando una lunga sequenza di bagliori che ha illuminato il cielo per ore. Il cuore del sistema temporalesco si è poi spostato verso la costa ionica calabrese, colpendo con particolare intensità i comuni di Palizzi, Bianco e Siderno, nella provincia di Reggio Calabria.

Ma al di là dell’impatto visivo, ciò che ha colpito i meteorologi è la conformazione radar del sistema: una tipica struttura a “V“, ben visibile nelle immagini a infrarossi e nei dati di riflettività. Questo suggerisce la presenza di un temporale V-Shaped, tra i fenomeni più insidiosi del Mediterraneo per la loro capacità di insistere per ore sulla stessa zona.

Cosa sono i temporali V-Shaped

I temporali V-shaped (o “a forma di V”) sono particolari sistemi convettivi a mesoscala, caratterizzati da una morfologia ben riconoscibile e da una forte persistenza. A differenza dei temporali ordinari che si sviluppano, scaricano energia e si dissipano nel giro di poco tempo, i V-Shaped hanno una struttura autorigenerante che consente loro di rigenerare continuamente celle temporalesche nel medesimo punto, scaricando piogge torrenziali per ore su un’area circoscritta.

La “V” che appare sulle mappe radar è il risultato della combinazione tra un updraft molto intenso (corrente ascensionale calda e umida) e una divergenza in quota che ne modella la struttura. Il vertice della “V” rappresenta il cuore attivo del temporale, dove si formano le nuove celle, mentre le ali laterali si espandono seguendo il flusso del vento in alta quota.

Le condizioni che favoriscono la formazione

I temporali V-Shaped non si formano casualmente, ma richiedono la presenza di specifiche condizioni atmosferiche:

Afflusso caldo-umido nei bassi strati , spesso proveniente da Sud o Sud-Ovest;

, spesso proveniente da Sud o Sud-Ovest; Ingresso di aria fredda in quota , in genere associata a saccature atlantiche o al ramo meridionale del getto polare ;

, in genere associata a o al ramo meridionale del ; Mare con temperature superficiali elevate , che accentua l’ instabilità atmosferica ;

, che accentua l’ ; Forte wind shear verticale , ovvero la variazione di velocità e direzione del vento con la quota, che permette lo sviluppo di moti convettivi organizzati e persistenti;

, ovvero la variazione di velocità e direzione del vento con la quota, che permette lo sviluppo di e persistenti; Divergenza in quota, che alimenta la rigenerazione delle celle temporalesche.

Nel caso specifico dello Stretto di Messina, tutti questi elementi si sono combinati: l’umidità preesistente nei bassi strati, l’apporto di aria fresca da nord-ovest e la temperatura ancora mite del mare Ionio hanno creato un ambiente ideale per lo sviluppo di questo tipo di sistema.

Perché sono così pericolosi

Il pericolo principale dei temporali V-Shaped non risiede tanto nella loro intensità, quanto nella loro durata e stazionarietà. Restando fermi sulla stessa area per ore, possono scaricare quantitativi di pioggia equivalenti a quelli di un mese in poche ore, innescando alluvioni lampo, smottamenti e danni ingenti a infrastrutture e centri abitati.

Fenomeni simili sono alla base di numerosi eventi estremi recenti in Italia, come l’alluvione nelle Marche del 2022 o i nubifragi nel Salento del 2021. A rendere questi eventi ancora più insidiosi è il fatto che spesso si sviluppano in aree urbane o costiere, dove il suolo impermeabilizzato e la presenza di corsi d’acqua canalizzati amplificano gli effetti delle precipitazioni intense.

La “flanking line”: un segnale da non sottovalutare

Uno degli elementi distintivi dei temporali V-shaped è la presenza della cosiddetta flanking line: una linea di cumulonembi maturi che si forma lungo uno dei lati della “V“, alimentando la rigenerazione del sistema. È proprio grazie a questa struttura laterale che il temporale continua ad attingere energia dall’umidità nei bassi strati, mantenendo viva la cella principale per molte ore.

Osservare in tempo reale queste configurazioni è oggi possibile grazie all’integrazione tra radar Doppler, immagini satellitari e modelli ad alta risoluzione, strumenti sempre più preziosi per anticipare e mitigare il rischio idrogeologico.

Un campanello d’allarme per l’autunno

Sebbene ci si trovi a ridosso dell’estate, la comparsa di un sistema V-Shaped a giugno rappresenta un segnale di attenzione per i mesi a venire. Il riscaldamento precoce delle acque mediterranee e la maggiore umidità in atmosfera stanno contribuendo a rendere sempre più frequenti questi episodi anche al di fuori della stagione autunnale classica.

