Maltempo nello Stretto di Messina, tuoni come bombe tra Calabria e Sicilia | LIVE

Maltempo nello Stretto di Messina tra la notte e l’alba, con un’intensa attività elettrica che ha illuminato il cielo tra Sicilia e Calabria. Migliaia di fulmini si sono abbattuti sia sul mare che sulla terraferma, creando uno spettacolo impressionante. I bagliori delle saette erano visibili da km di distanza, segnalati chiaramente da Messina, Reggio Calabria e persino Catania. I tuoni, fragorosi come esplosioni, hanno scandito le ore notturne con un frastuono continuo, simile a detonazioni. Il cielo, a tratti, si è illuminato giorno per la frequenza e la potenza dei lampi che si riflettevano sulle acque dello Stretto.

Mentre al momento il maltempo bersaglia principalmente la zona a Sud di Reggio Calabria, spostandosi verso Sud/Est, per quanto riguarda invece la Sicilia, in mattinata sono previsti rovesci e temporali sullo Ionio, con probabile coinvolgimento delle fasce costiere. Dalla tarda mattinata, invece, saranno le zone interne a fare i conti con nuovi temporali localmente intensi, che potrebbero estendersi nuovamente verso le aree costiere, anche se in modo più sporadico rispetto alla notte precedente.

