Maltempo, tutte le FOTO del super-temporale che infuria sullo Stretto di Messina: show delle saette nella notte | GALLERY

E’ un vero e proprio show quello che saette e fulmini stanno regalando da oltre quattro ore sullo Stretto di Messina. Il violentissimo temporale auto rigenerante che imperversa tra l’Etna e i Peloritani, colpendo duramente Taormina e la Valle dell’Alcantara, sta scaricando durante la notte diverse migliaia di fulmini a terra e sul mare. Le saette sono visibili a grande distanza: si vedono i bagliori fino a Messina, Reggio Calabria e Catania. Ma proprio Reggio Calabria ha la migliore visuale, frontale rispetto al temporale: siamo in un’altra Regione, dall’altro lato del mare, eppure è la migliore vista su questa grande tempesta.

Spettacolari le forme lineari delle saette, non tutte nube-suolo ma molte nube-nube, con grandi ramificazioni. I tuoni sono continui e il cielo si illumina a giorno durante la notte a cavallo tra le due Regioni più meridionali d’Italia.

