Maltempo Sicilia, violentissimo temporale autorigenerante tra Messina e Catania: situazione critica a Taormina e nella Valle dell’Alcantara

Continua il forte maltempo in Sicilia. Un violentissimo temporale autorigenerante sta imperversando da ore tra l’Etna e i Peloritani, al confine tra le province di Catania e Messina, nel settore nord/orientale dell’isola. Le correnti caldo-umide, prefrontali rispetto alla goccia fredda che scende sulla Sicilia dal basso Tirreno, hanno letteralmente incastrato questo cumulonembo nella valle dell’Alcantara, tra l’Etna e i Peloritani. Impressionanti i dati pluviometrici delle ultime tre ore (dati ufficiali protezione civile regionale): 93mm a Castelmola e Graniti, 52mm a Montagna Grande, 34mm a Letojanni, 33mm a Castiglione di Sicilia, 31mm a Calatabiano e a Melia, 21mm a Rimiti, 20mm a Fondachelli, 10mm a Forza d’Agro.

Una vera e propria alluvione-lampo è in corso nella zona di Taormina e nella Valle dell’Alcantara. Le fulminazioni sono continue e sono ben visibili da ore, ininterrotte, dalla vicina Calabria. Il temporale si è generato intorno alle ore 20:00 e continua senza sosta. Massima attenzione.

