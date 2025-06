Maltempo in Sicilia, il tornado di Padagaggi classificato come un F1: rilevata raffica di vento incredibile! I DATI

MeteoWeb

Un violento fenomeno atmosferico ha interessato oggi il territorio di Padagaggi, una frazione in provincia di Siracusa, dove si è verificato un tornado che ha lasciato dietro di sé danni e preoccupazione, ma fortunatamente nessuna vittima. A rendere l’evento ancor più rilevante è il fatto che il vortice abbia colpito direttamente una stazione meteorologica, registrando dati utilissimi per la classificazione e l’analisi del fenomeno.

Un raro evento monitorato in tempo reale

Il tornado, che si è sviluppato nel primo pomeriggio, ha attraversato un’area rurale e semiurbana colpendo in pieno una stazione meteorologica privata, che ha misurato una raffica massima di vento pari a 132 km/h nel momento del transito del vortice. Questo dato colloca il tornado almeno nella categoria F1 della scala Fujita. La presenza del rilevamento strumentale permette una stima oggettiva della sua intensità, elemento non sempre disponibile.

Danni a tetti e strutture: il bilancio

Le raffiche impetuose hanno causato danni visibili a tetti e coperture di alcune abitazioni. Le valutazioni preliminari documentano tegole divelte, pannelli solari rovesciati e alberi abbattuti. Tuttavia, l’entità dei danni non suggerisce un’intensità superiore alla categoria F1. Particolarmente interessante è stata la repentina variazione barometrica: un calo di pressione di circa 1.5 hPa al passaggio del tornado.

Un contesto atmosferico favorevole alla convezione severa

L’evento non è del tutto inatteso: il Sud Italia è attualmente interessato da una circolazione depressionaria in quota, responsabile di instabilità diffusa e forte contrasto termico. Questo ha favorito lo sviluppo di celle temporalesche rotanti, o supercelle, potenzialmente in grado di generare tornado. Le immagini radar e video confermano la natura convettiva del fenomeno.

Un fenomeno raro ma non isolato in Sicilia

La Sicilia, pur non essendo nella “Tornado Alley”, ha una storia documentata di eventi vorticosi. Secondo l’ESWD, negli ultimi vent’anni si sono verificati diversi tornado significativi sull’isola, dovuti alla convergenza di masse d’aria africane e atlantiche e a mari molto caldi.

Conclusioni: un evento utile per la ricerca e la prevenzione

Il tornado di Padagaggi rappresenta un caso di studio importante. Grazie alla stazione meteo colpita, è stato possibile raccogliere dati oggettivi su vento, pressione e durata, fondamentali per la classificazione scientifica. Questo episodio sottolinea l’importanza del monitoraggio meteorologico locale e della prevenzione, anche in regioni apparentemente meno esposte.

Dal punto di vista meteo, l’episodio conferma quanto la Sicilia possa essere teatro di fenomeni intensi anche in periodi fuori stagione, ponendo l’accento sulla necessità di informazione tempestiva e strumenti di allerta efficaci.

