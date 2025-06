Maltempo Sicilia, tornado a Pedagaggi: paura nel Siracusano | VIDEO

MeteoWeb

Forti temporali stanno colpendo le aree centrali della Sicilia. Oltre ai nubifragi e alle grandinate segnalate dal Catanese al Palermitano, si è sviluppato un tornado nelle campagne di Pedagaggi, nel Siracusano. Dalle immagini a corredo dell’articolo, è possibile vedere come il vortice abbia sollevato vari oggetti dal terreno ma al momento non risultano segnalazioni di danni.

Inoltre, almeno tre trombe marine sono state avvistate a Cefalù, nel Palermitano.

Temporali intensi hanno colpito l’area dei Monti Sicani, con accumuli fino a 30-40mm in alcune zone (soprattutto a Cammarata, dove sono state segnalate anche grandinate). Forti temporali sono in atto adesso sull’entroterra ennese/catanese, mentre insistono ancora intensi nuclei temporaleschi nella zona degli Iblei siracusani e sui comuni della pedemontana etnea nel versante est.

Maltempo Sicilia, pioggia e grandine a Zafferana Etnea

