Allerta Meteo Valle d’Aosta: codice giallo per rischio frane

Il Centro funzionale della Regione Valle d’Aosta ha diramato un bollettino di allerta idrogeologica gialla valido dalle 12 alla mezzanotte di oggi lungo la dorsale di confine con Francia e Svizzera e nelle valli del Gran Paradiso, dove si trova anche la località di Cogne, al momento isolata. “Le precipitazioni a carattere temporalesco previste dalle prime ore del pomeriggio fino a tarda serata – si legge nel bollettino – possono innescare colate detritiche su piccoli bacini montani, fenomeni di trasporto solido nei bacini a regime torrentizio ed esondazione di rivi secondari causando interruzioni temporanee della viabilità, danni localizzati a infrastrutture e attività antropiche. Non si escludono problemi alle reti di smaltimento delle acque e allagamenti dei locali interrati“.

I dissesti sono attesi in particolare lungo la dorsale di confine con Francia e Svizzera e nelle valli del Gran Paradiso per l’intensità degli eventi previsti – pioggia debole localmente forte – e la suscettibilità del territorio.

