Alluvioni in Cina, le strade diventano fiumi nel Guangdong, 30mila evacuati

MeteoWeb

I soccorritori hanno utilizzato gommoni per evacuare le persone e consegnare cibo e acqua, dopo che pesanti alluvioni hanno travolto diverse città nella provincia del Guangdong, nel Sud della Cina. Circa 30mila persone sono state evacuate nella contea di Huaiji dopo giorni di forti piogge, ha riferito l’emittente statale CCTV. Oltre la metà delle strade della contea è stata sommersa e interruzioni di corrente e internet sono state diffuse. Il fiume Suijiang è esondato in un’area urbana, trasformando ampie zone di strade in canali. Condomini a più piani e alberi verdi spuntano da un mare di acqua color fango. In alcune parti, l’acqua ha raggiunto circa metà del primo piano, lasciando visibili solo i tetti delle auto.

La contea di Huaiji si trova vicino al confine con la regione del Guangxi e a circa 140 km a Nord/Ovest di Guangzhou, un’importante città industriale e portuale che è la capitale della provincia. La tempesta tropicale Wutip ha portato piogge intense nella regione ed è stata seguita dalle piogge monsoniche all’inizio di questa settimana. Cinque persone sono morte nel Guangxi in 2 smottamenti innescati dalla tempesta tropicale lo scorso fine settimana.