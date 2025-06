Attacco USA, la situazione su Fordow: “distrutta l’infrastruttura critica del sito e impianto inutilizzabile”

MeteoWeb

“Il devastante attacco americano su Fordow ha distrutto l’infrastruttura critica del sito e reso inutilizzabile l’impianto di arricchimento”. E’ quanto sostiene la Commissione israeliana per l’energia atomica, la cui valutazione è stata diffusa dalla Casa Bianca alla stampa. “Valutiamo che gli attacchi americani sugli impianti nucleari dell’Iran, combinati con quelli condotti da Israele su altri elementi del programma nucleare militare dell’Iran, abbiano riportato indietro di molti anni la capacità dell’Iran di sviluppare armi nucleari. Questo risultato può continuare per sempre se l’Iran non ha accesso al materiale nucleare”, ha aggiunto la Commissione israeliana per l’energia atomica.