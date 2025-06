Ax-4 in orbita, missione partita verso la ISS: tanti esperimenti in programma | VIDEO

MeteoWeb

È partita puntuale alle 08:31 ora italiana dal Kennedy Space Center della NASA la missione Ax-4, il 4° volo con equipaggio organizzato dalla compagnia privata Axiom Space in collaborazione con SpaceX. A bordo della capsula Crew Dragon, di nuova generazione, viaggiano 4 astronauti diretti verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), con l’obiettivo di condurre un’intensa attività scientifica in microgravità.

Il lancio, inizialmente previsto per il 10 giugno, era stato rinviato di due settimane a causa di una serie di imprevisti tecnici e meteorologici, tra cui forti venti in quota e piccole perdite riscontrate sia sul razzo vettore Falcon 9 che su uno dei moduli della ISS. Dopo accurate verifiche e interventi di riparazione, la missione ha finalmente ricevuto il via libera, segnando un altro traguardo nel crescente coinvolgimento del settore privato nell’esplorazione spaziale.

Un equipaggio internazionale sotto la guida di una veterana

A comandare la missione è Peggy Whitson, ex astronauta della NASA e attuale direttrice dei voli umani per Axiom Space. Con 675 giorni trascorsi nello Spazio, Whitson detiene il record di permanenza per un astronauta statunitense. Accanto a lei, tre debuttanti assoluti nello Spazio:

Shubhanshu Shukla , pilota della missione, primo astronauta commerciale indiano a raggiungere la ISS;

, pilota della missione, primo astronauta commerciale indiano a raggiungere la ISS; Sławosz Uznański , ingegnere e astronauta selezionato dall’ Agenzia Spaziale Europea (ESA) , primo polacco a salire a bordo della Stazione;

, ingegnere e astronauta selezionato dall’ , primo polacco a salire a bordo della Stazione; Tibor Kapu, fisico e specialista di missione, che segna il debutto dell’Ungheria nello spazio orbitale,

Per tutti e 3 si tratta non solo del primo volo spaziale, ma anche di un’importante pietra miliare per le rispettive nazioni.

Una missione scientifica da record

La capsula Crew Dragon dovrebbe attraccare alla ISS giovedì 26 giugno alle 13 ora italiana, dopo circa 24 ore di viaggio. Durante le 2 settimane di permanenza in orbita, l’equipaggio Ax-4 realizzerà 60 esperimenti scientifici, stabilendo un record per le missioni Axiom. I progetti di ricerca spaziano dalla biologia cellulare alla medicina rigenerativa, fino a studi su materiali avanzati e sistemi tecnologici per l’esplorazione spaziale a lungo termine.

Le attività scientifiche verranno condotte sia in collaborazione con enti accademici e agenzie spaziali, sia con startup e aziende private che mirano a testare nuove soluzioni in ambiente microgravitazionale.

Rientro da definire

Il rientro dell’equipaggio è previsto con uno splashdown nell’Oceano Pacifico, ma la data precisa sarà stabilita nei prossimi giorni, in base all’evoluzione delle condizioni meteo nell’area di ammaraggio.