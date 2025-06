Il Bayesian sollevato dall’acqua, le gru hanno fatto riemergere interamente lo yacht

MeteoWeb

Il veliero Bayesian, affondato la notte del 19 agosto dello scorso anno a Porticello, è stato recuperato questa mattina grazie all’intervento delle gru Hebo Lift 10 e 2. Già ieri l’imbarcazione era stata portata in superficie per permettere l’installazione di ulteriori cavi di sollevamento. Dopo 10 mesi, lo scafo è finalmente emerso dall’acqua e sarà visibile. A breve inizieranno le operazioni per svuotare l’acqua all’interno dello scafo, fase cruciale per valutare la reazione della nave al prosciugamento.

Sul posto, a bordo di una motovedetta, sono giunti il pm Raffaele Cammarano, responsabile delle indagini, e i militari della capitaneria di porto che hanno condotto i necessari accertamenti.