Blue Origin torna nello Spazio: oggi il lancio della missione NS-33

La compagnia spaziale Blue Origin, fondata da Jeff Bezos, si prepara a lanciare 6 nuovi passeggeri nello Spazio suborbitale oggi sabato 21 giugno con la missione denominata NS-33. Il decollo del veicolo New Shepard è previsto dalla base di lancio in Texas occidentale in una finestra che si apre alle 14:30 ora italiana. La missione sarà trasmessa in diretta sul sito ufficiale di Blue Origin. La copertura dell’evento inizierà circa mezz’ora prima dell’apertura della finestra di lancio.

New Shepard: tecnologia riutilizzabile e autonomia totale

New Shepard è un veicolo spaziale completamente autonomo e riutilizzabile, progettato per voli suborbitali. È composto da un razzo di primo stadio e una capsula per l’equipaggio. Ogni missione dura circa 10-12 minuti, durante i quali i passeggeri sperimentano l’assenza di gravità per alcuni minuti e possono ammirare la curvatura della Terra contro lo sfondo nero dello Spazio.

I protagonisti del volo NS-33

A bordo del volo NS-33 ci saranno 6 civili provenienti da diversi ambiti della società:

Allie e Carl Kuehner , coniugi appassionati di conservazione ambientale e avventura;

, coniugi appassionati di conservazione ambientale e avventura; Leland Larson , filantropo e apicoltore;

, filantropo e apicoltore; Freddie Rescigno, Jr. , imprenditore;

, imprenditore; Owolabi Salis , avvocato e autore;

, avvocato e autore; Jim Sitkin, avvocato in pensione.

Questa sarà la 13ª missione con equipaggio umano di Blue Origin e la 4ª del 2025. Va ricordato che la maggior parte dei voli effettuati dall’azienda finora sono stati dedicati a missioni di ricerca senza equipaggio.

Un nuovo capitolo nel turismo spaziale

Il primo volo umano di Blue Origin risale al 20 luglio 2021, anniversario dell’allunaggio dell’Apollo 11, con a bordo lo stesso Bezos, suo fratello Mark, la pioniera dell’aviazione Wally Funk e lo studente olandese Oliver Daemen. Da allora, l’azienda ha continuato ad alimentare l’interesse per il turismo spaziale, puntando su tecnologie sostenibili e riutilizzabili.