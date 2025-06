Campi Flegrei, Musumeci: “no degli enti locali allo stato d’emergenza”

MeteoWeb

“Lo stato di emergenza per i Campi Flegrei lo ho proposto solo una volta, alcune settimane fa, ritenendosi utile il quadro derogatorio delle norme vigenti tipico di uno stato di emergenza: ma non è stato riconosciuto deliberabile in questo momento dai tecnici di Protezione Civile, che non ritengono sussisterne ancora le ragioni”. Lo ha chiarito il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, rispondendo alle domande dei componenti della Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano.

“Pressioni su di me? Non sono aduso nella mia vita politica e privata a subire o ricevere pressioni – ha sottolineato il Ministro – Posso dire con assoluta serenità che gli enti locali non accettano lo stato di emergenza, almeno in queste condizioni; non ne conosco bene le ragioni, presumo perché potrebbe creare situazioni di proiezione esterna preoccupanti, allarmanti, che si renderebbero poco compatibili con la reale condizione e soprattutto con la stagione di alto turismo”.