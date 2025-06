Campi Flegrei, verifiche dopo il terremoto: siti archeologici chiusi al pubblico

MeteoWeb

“In conseguenza degli ultimi eventi sismici e in attuazione dei protocolli per la sicurezza, i siti del Parco sono temporaneamente chiusi al pubblico fino a nuova comunicazione per l’effettuazione delle verifiche tecniche necessarie. Seguiranno aggiornamenti per confermare gli eventi serali“: è quanto ha reso noto il Parco archeologico dei Campi Flegrei. Attualmente nell’area è in corso uno sciame sismico: l’evento più forte ha avuto magnitudo 3.2 è si è verificato alle 5 di questa mattina