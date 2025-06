Terremoto scuote i Campi Flegrei, tanta paura tra Pozzuoli e Napoli | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Diverse scosse di terremoto sono state registrate nell’area dei Campi Flegrei nelle scorse ore, nettamente avvertite dalla popolazione, in particolare di Pozzuoli e Napoli. L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato all’Amministrazione comunale di Pozzuoli “che a partire dalle ore locali 01:00 del 21/06/2025 (UTC 23:00 del 20/06/2025) è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei“. Tra gli eventi sismici più rilevanti si segnala un evento magnitudo 3.2 avvenuto alle 5 (mappe a corredo dell’articolo, avvertito dalla popolazione di Napoli, Pozzuoli, Quarto, Giugliano in Campania, Casavatore, Brusciano, Bacoli, Monte di Procida e Prignano Cilento (dati servizio INGV “Hai Sentito il terremoto”). Questo sisma è stato preceduto e seguito da un terremoto magnitudo 2.2 alle 04:55 e magnitudo 2 pochi secondi dopo l’evento M 3.2

In considerazione di quanto sopra esposto “l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno“. Si ricordi che la definizione di inizio e fine di uno sciame sismico nei Campi Flegrei segue dei criteri precisi.