Campobasso, l’AIDAA propone un piano alternativo all’abbattimento dei cinghiali

“E’ quasi pronto il progetto alternativo all’abbattimento dei cinghiali per quanto riguarda la situazione della città di Campobasso realizzato dall’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA e che sarà inviato alle autorità locali quasi certamente nei primi giorni della prossima settimana. Nei giorni scorsi nel capoluogo del Molise era stato aperto il fuoco contro una cinghialessa mentre in compagnia dei suoi cuccioli spaventata dal traffico automobilistico si aggirava per le strade cittadine. Il progetto AIDAA parte dal presupposto che nessun animale selvatico deve essere ucciso ma messo in condizione di allontanarsi dalla città in base alla realizzazione di alcuni semplici interventi e affiancato in alcuni casi da una campagna di sterilizzazione dei cinghiali maschi”: è quanto si legge in una nota dell’AIDAA.