Caramelle Haribo con tracce di cannabis: un bambino finisce in coma

Uno dei bambini che si erano ammalati nei Paesi Bassi dopo aver mangiato caramelle Haribo contenenti tracce di cannabis era finito in coma. Lo ha riferito l’ospedale olandese dove il piccolo era stato ricoverato in gravi condizioni, mentre la Polizia sta ancora indagando su come la sostanza sia finita nelle caramelle. Almeno due dei bimbi che avevano ingerito i dolci contaminati sono stati ricoverati in ospedale. Uno di loro, dopo essere andato in coma, era stato trasferito allo Ziekenhuisgroep Twente, un ospedale specializzato vicino al confine olandese con la Germania.

“Entrambi i bambini ora stanno bene“, ha spiegato un portavoce della struttura ai cronisti. “La questione era stata trattata come una specie di scherzo ma era più pericolosa di quanto si pensasse inizialmente”. I due bambini ricoverati hanno un’età compresa tra uno e cinque anni.

Haribo ha espresso sollievo nell’apprendere che i piccoli si sono ripresi e ha sottolineato che sta facendo tutto il possibile per sostenere gli inquirenti nelle loro indagini.

L’Autorità olandese per la sicurezza alimentare aveva annunciato la scorsa settimana che alcune confezioni da un chilo di caramelle Haribo al gusto di cola erano state contaminate da cannabis. Il prodotto era stato quindi ritirato in tutta la nazione. La scoperta era avvenuta in seguito alle segnalazioni giunte alla Polizia da parte di diversi consumatori che si erano sentiti male dopo aver mangiato quelle caramelle. L’autorità ha quindi prelevato campioni dal prodotto che sono risultati positivi alla cannabis. Non è ancora chiaro quante persone abbiano mangiato i dolci contenenti marijuana.