Clima, il Mediterraneo ribolle: media di 26°C, mai così caldo a giugno

Il Mar Mediterraneo ha registrato ieri, domenica 29 giugno, la temperatura superficiale più alta mai rilevata nel mese di giugno, con una media di 26,01°C. Secondo i dati del programma europeo Copernicus analizzati da Météo-France, la temperatura media del Mediterraneo è attualmente di 3°C superiore ai valori stagionali del periodo 1991-2020, con anomalie superiori a 4°C lungo le coste francesi e spagnole. “Non abbiamo mai misurato una temperatura così calda per il mese di giugno, quotidianamente, in media in tutto il bacino del Mediterraneo“, ha detto Thibault Guinaldo, ricercatore del Centro Studi di Meteorologia Satellitare (Cems) di Lannion.

Gli oceani svolgono un ruolo di regolazione climatica assorbendo il 90% del calore in eccesso generato dalle attività umane. Le attuali condizioni atmosferiche fanno sì che “il Mediterraneo stia sopportando il peso maggiore dell’ondata di calore: abbiamo temperature enormi, poco vento e molto sole”, ha affermato il ricercatore. “Considerando la settimana che avremo in termini di condizioni meteorologiche, purtroppo non ci sarà un raffreddamento”, ha aggiunto.

Il Mediterraneo sta attraversando ripetute ondate di calore dal 2023 e si sta raffreddando molto più lentamente rispetto al periodo invernale. “Dal 2023, abbiamo superato un grado di anomalia ogni anno tra ottobre e aprile“, ha sottolineato Guinaldo.

Dall’inizio dell’anno, ondate di calore marine locali si sono verificate in successione in tutto il bacino del Mediterraneo. E il Golfo del Leone sta vivendo un’ondata di calore “quasi permanente” da aprile, ha aggiunto. Il 15 agosto 2024, il Mar Mediterraneo ha vissuto il giorno più caldo mai registrato, con una temperatura media superficiale dell’acqua di 28,47°C, superando il precedente record stabilito nel luglio 2023, secondo Copernicus.

Le ondate di calore marine hanno messo a dura prova le specie marine meno mobili. Durante le ondate di calore marine tra il 2015 e il 2019 nel Mediterraneo, circa cinquanta specie (coralli, gorgonie, ricci di mare, molluschi, bivalvi, ricci di mare, ecc.) hanno subito una mortalità di massa tra la superficie e i 45 metri di profondità, secondo uno studio del 2022 pubblicato sulla rivista Global Change Biology.