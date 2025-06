Clima, il Regno Unito intensifica gli sforzi contro la siccità

MeteoWeb

Il Regno Unito ha dichiarato che intensificherà gli sforzi per proteggere le proprie risorse idriche in vista dell’estate, dopo la primavera più secca e calda in Inghilterra da oltre 130 anni. L’agenzia britannica per l’ambiente (EA) ha affermato che i bacini idrici in tutta l’Inghilterra sono pieni solo al 77%, rispetto alla media del 93% per questo periodo dell’anno, sebbene abbia osservato che le recenti piogge di inizio giugno stanno avendo un effetto positivo.

Secondo l’agenzia, alcuni canali stanno riscontrando problemi di navigazione, mentre la qualità delle colture primaverili è preoccupante a causa del terreno secco e della scarsa crescita dell’erba per l’alimentazione.

“È stata la primavera più secca dal 1893 e dobbiamo essere preparati ad altre siccità estive a causa dei cambiamenti climatici. Dobbiamo assicurarci di avere abbastanza acqua per tutta l’estate“, ha affermato il Presidente del gruppo e direttrice delle risorse idriche dell’EA, Helen Wakeham, esortando il pubblico ad essere consapevole dell’utilizzo quotidiano di acqua.