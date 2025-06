Clima, una spedizione nell’Artico per indagare sull’evoluzione della supercorrente AMOC | FOTO

MeteoWeb

Nell’ambito del progetto di ricerca finanziato dall’UE ROVER, una spedizione nel Mare di Groenlandia, a bordo del rompighiaccio norvegese RV Kronprins Haakon, ha cercato di fare chiarezza sull’attuale evoluzione della rete di correnti oceaniche AMOC (Capovolgimento meridionale della circolazione atlantica), sul suo possibile futuro collasso a causa del cambiamento climatico e sugli effetti che il suo venire meno potrebbe avere sul clima di tutto il pianeta. Questo secondo quanto riportato dalla prestigiosa rivista “Nature”.

L’AMOC è un sistema di correnti che influenza le condizioni meteorologiche per miliardi di persone in tutto il mondo. È il motivo per cui l’Europa nordoccidentale è relativamente mite in inverno e molto più calda del Labrador in Canada, che si trova a una latitudine simile.

L’AMOC, un’incognita sul clima

Ma gli scienziati sono sempre più preoccupati che questo cruciale sistema si stia indebolendo mentre il pianeta si sta riscaldando. Alcune simulazioni climatiche al computer avvertono che l’AMOC potrebbe raggiungere un punto di non ritorno nel XXI secolo e perdere gran parte della sua forza. Ciò avrebbe impatti catastrofici in tutto il mondo.

Nonostante la sua importanza, l’AMOC è una delle grandi incognite nelle proiezioni sul clima futuro della Terra. I ricercatori hanno poche informazioni su come il sistema attuale stia cambiando, in particolare nel Nord Atlantico polare, una regione chiave per l’AMOC. Da qui la missione di ricerca sulla RV Kronprins Haakon.

La missione di ricerca

Per rispondere alle domande sull’AMOC, la spedizione ha attraversato ripetutamente la scarpata continentale della Groenlandia, addentrandosi nella zona del pack sopra la piattaforma continentale. Gli scienziati hanno lavorato a turni, raccogliendo dati e campioni d’acqua 24 ore su 24, a temperature fino a -22°C, in tempeste di neve con venti di burrasca e sotto l’aurora boreale. Ogni paio di miglia nautiche, gli scienziati hanno dispiegato i loro sistemi di rivelazione e poi li hanno recuperati con campioni d’acqua prelevati a varie profondità.

L’oceanografo chimico Emil Jeansson, del Centro di Ricerca Norvegese di Bergen, ha riempito quindi numerose siringhe di vetro di grandi dimensioni con l’acqua contenuta nelle bottiglie per analizzare la concentrazione di gas di origine antropica, come il refrigerante vietato CFC-12. Questi indicano l'”età” delle masse d’acqua, una misura di quanto tempo fa sono state esposte all’atmosfera. Jeansson e i suoi colleghi potranno utilizzare queste informazioni per valutare la formazione di acque profonde in questa regione.

Altri membri della spedizione hanno lanciato droni e palloni meteorologici per studiare l’interazione tra oceano e atmosfera. Questi strumenti misurano i flussi di calore e catturano brevi flussi d’aria fredda e secca che soffiano dalla calotta glaciale della Groenlandia, estraendo efficacemente calore dalle acque libere vicino al bordo del ghiaccio. Le misurazioni dettagliate effettuate lo scorso inverno integreranno i dati raccolti da sei ormeggi installati lo scorso autunno lungo la scarpata continentale della Groenlandia a 71 di latitudine nord. Dotati di sensori che misurano la velocità della corrente, la temperatura e la salinità, questi ormeggi registreranno le variazioni stagionali della Corrente della Groenlandia orientale per circa due anni.

Alianti sottomarini autonomi che viaggiano avanti e indietro tra la superficie dell’oceano e profondità di 1.000 metri raccoglieranno ulteriori dati sulla struttura di densità del Mare di Groenlandia durante tutto questo periodo. Trasmetteranno i loro dati via satellite a ogni risalita.

I ricercatori comunque affermano che saranno necessarie osservazioni per un periodo più lungo per comprendere come si sta evolvendo l’AMOC, a causa della variabilità climatica naturale e perché l’oceano risponde ai cambiamenti climatici più lentamente rispetto all’atmosfera e ai continenti. Tuttavia, avvertono che, quando emergerà una tendenza statisticamente significativa, l’AMOC potrebbe già essersi notevolmente indebolito.