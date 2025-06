Condizioni meteo ideali per osservare l’aurora boreale in Italia: ecco dove guardare stasera

MeteoWeb

Quella di oggi potrebbe essere una serata da incorniciare per gli appassionati di astronomia e fotografia: l’atteso picco della tempesta geomagnetica che sta investendo l’emisfero settentrionale offre una rara opportunità per tentare di osservare l’aurora boreale anche dai cieli italiani. E le notizie dal punto di vista meteorologico sono incoraggianti: le condizioni atmosferiche previste per le prossime ore sono, infatti, pressoché ottimali per la visione del fenomeno in gran parte del Paese.

Meteo favorevole su quasi tutta Italia

Le ultime elaborazioni modellistiche indicano che cieli sereni o poco nuvolosi domineranno su gran parte della Penisola, specie al Centro e al Nord. L’aria si manterrà limpida e priva di pulviscolo o umidità significativa, grazie alla presenza di venti deboli e all’assenza di precipitazioni. Un quadro meteorologico che, unito alla distanza da fonti di inquinamento luminoso, rappresenta una condizione quasi perfetta per il tentativo di osservare le luci polari anche a basse latitudini.

Nord Italia: qualche nube residua solo sulle Alpi

Nel dettaglio, al Nord Italia si prevede una serata stabile e limpida, fatta eccezione per alcune nuvolosità residue sulle Alpi occidentali e centrali. Queste nubi, generate da eventuali rovesci pomeridiani, dovrebbero comunque dissolversi rapidamente con il calare del sole, lasciando spazio a cieli sgombri. Lungo la Pianura Padana e nell’arco alpino più settentrionale, le condizioni saranno ideali per osservazioni notturne, specie se ci si allontana dai grandi centri urbani.

Centro e Sud: cielo pulito e visibilità eccellente

Situazione ancora più favorevole al Centro e al Sud Italia, dove il cielo si manterrà sereno o al più velato, senza fenomeni significativi in atto. Anche qui il vento sarà debole o assente e l’atmosfera particolarmente tersa, grazie a un mix perfetto tra alta pressione e assenza di instabilità residua. Una combinazione che potrebbe rendere possibile, se l’indice geomagnetico Kp lo consentirà, l’avvistamento di aurore anche da aree insolitamente meridionali.

Temperature miti e comfort visivo

Un altro elemento da tenere in considerazione riguarda le temperature. Dopo il tramonto, l’aria si manterrà gradevole, senza eccessivi cali termici né formazione di foschia o nebbie, fenomeni che spesso ostacolano l’osservazione del cielo notturno. Questo dettaglio renderà l’esperienza ancora più confortevole anche per chi deciderà di spingersi in quota o in aperta campagna per catturare lo spettacolo celeste.

Quando e dove guardare

Le ore migliori saranno quelle tra le 22:00 e le 02:00 del mattino, periodo in cui l’aurora potrebbe farsi visibile, se le condizioni geomagnetiche si manterranno elevate. I luoghi ideali sono le aree collinari e montane del Nord e Centro Italia, lontane dall’inquinamento luminoso. Tra i punti potenzialmente più favorevoli: l’Appennino Tosco-Emiliano, le zone pedemontane del Triveneto, le colline umbre e marchigiane, e persino alcune aree interne della Toscana.

