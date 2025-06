Crolla un altro ponte in Russia, treno deraglia nella regione di Kursk

MeteoWeb

Dopo un incidente simile che ha causato diverse vittime e feriti nella vicina regione di Bryansk, un ponte ferroviario è crollato nella notte in Russia mentre una locomotiva lo stava attraversando. L’incidente è avvenuto nella regione di Kursk, nel distretto di Zheleznogorsk, secondo quanto hanno riportato le autorità locali. La locomotiva “è caduta sull’autostrada sotto il ponte” e “ha preso fuoco“, come ha dichiarato su Telegram il governatore ad interim della regione di Kursk, Alexander Khinshtein. I macchinisti, di cui non è stato specificato il numero, sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale.