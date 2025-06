Il direttore generale dell’Aiea: “la centrale nucleare di Bushehr non deve essere toccata, sarebbe un disastro per la sicurezza”

MeteoWeb

In un’intervista esclusiva al TG1, il direttore generale dell’Aiea Rafael Grossi mette in guardia dai rischi di attacchi agli impianti nucleari, soprattutto alla centrale di Bushehr, l’unica vera centrale atomica iraniana attiva. “Questa non deve essere mai toccata” dichiara “perché questo sarebbe un problema da un punto di vista della sicurezza nucleare gravissimo per il futuro”.