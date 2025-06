Dramma maltempo in Francia, notte di violenti temporali: blackout diffusi, 2 morti e 17 feriti

MeteoWeb

Drammatica ondata di maltempo nelle scorse ore in Francia: forti temporali hanno colpito il Paese nella serata di ieri e durante la notte, causando 2 vittime e 17 feriti, secondo quanto riportato dalla Protezione civile. Tra i feriti, uno versa in gravi condizioni. Un ragazzo di 12 anni ha perso la vita a causa della caduta di un albero nei pressi di Montauban, nel Sud/Ovest del Paese, mentre un uomo è morto in Mayenne, a Ovest, dopo aver impattato con il suo quad contro un albero abbattuto sulla carreggiata. I fenomeni violenti si sono verificati in seguito a un’ondata di caldo anomala per il mese di giugno, con temperature spesso superiori ai +35°C.

Raffiche di vento superiori ai 100 km/h e intensi acquazzoni si sono protratti fino a notte fonda. Questa mattina, i danni vengono valutati in diverse regioni, mentre circa 100mila abitazioni – soprattutto nel centro della Francia – sono ancora senza corrente elettrica. Il blackout, secondo il gestore elettrico Enedis, riguarda ”principalmente” 27mila case in Alvergna e altre 27mila nel Nord Midi Pyrenées, 12mila nel Centre Val de Loire, 10.500 in Borgogna e circa 10mila nel Limousin.