Eruzione Etna, crolla il cono di Sud-Est: altezza ridotta dopo l’eruzione?

Il 2 giugno 2025 l’Etna ha riscritto ancora una volta la sua storia geologica. Un nuovo episodio eruttivo ha coinvolto il cratere di Sud-Est, con un improvviso collasso parziale del cono sommitale. Un evento non raro per questo stratovulcano complesso, ma comunque significativo, in quanto contribuisce a modificare l’aspetto e l’altimetria di una delle montagne più attive d’Europa.

Un vulcano in perenne trasformazione

L’Etna non è solo il vulcano più alto d’Europa, ma anche uno dei più dinamici e instabili. La sua attività è definita da una continua alternanza tra eruzioni effusive (con colate laviche) ed eruzioni esplosive, che generano fontane di lava, colonne eruttive e nubi piroclastiche. Ogni evento lascia un segno: accumula, scava, crolla, plasma. La sua morfologia cambia costantemente, creando un equilibrio precario tra costruzione e distruzione.

Il cratere di Sud-Est, protagonista del crollo del 2 giugno 2025, è da decenni il cuore pulsante dell’attività eruttiva dell’Etna. È uno dei quattro crateri sommitali attivi — insieme a Voragine, Bocca Nuova e al Cratere di Nord-Est — ma si distingue per la sua frequenza e intensità eruttiva.

Il crollo del cono Sud-Est: impatto e possibili evoluzioni

Il collasso parziale del cono sommitale avvenuto durante l’ultima eruzione ha probabilmente causato una riduzione dell’altezza complessiva del vulcano. Tuttavia, secondo gli esperti dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), tale perdita potrebbe essere solo temporanea: future eruzioni con accumulo di nuovi materiali vulcanici potrebbero rapidamente ricostruire ciò che è stato eroso.

La montagna vive, respira, si abbassa e si innalza nel giro di pochi anni. Una danza geologica che rende ogni misurazione topografica precaria e soggetta a continue revisioni.

Un’altezza che cambia con il tempo

L’altezza dell’Etna è un valore in continua evoluzione. Negli ultimi cinquant’anni, i rilievi hanno mostrato un profilo mutevole, con picchi e riduzioni legati all’intensità e alla frequenza delle eruzioni. Tra il 1980 e il 1981, ad esempio, il cratere di Nord-Est raggiunse la straordinaria quota di 3.350 metri. Tuttavia, a causa di crolli strutturali ed erosioni successive, quell’altezza fu ridotta fino a 3.326 metri nel 2018.

Dopo l’evento del 2 giugno 2025, l’altimetria dell’Etna potrebbe essere nuovamente cambiata. I nuovi rilievi topografici e le analisi satellitari forniranno presto un aggiornamento. Ma una cosa è certa: l’Etna non è mai uguale a se stesso.

La sfida della previsione e del monitoraggio

Studiare l’Etna significa confrontarsi con l’imprevedibilità. L’attività vulcanica viene costantemente monitorata da un’articolata rete di stazioni di osservazione, ma prevedere l’entità e la dinamica di ogni eruzione rimane una sfida aperta. Esplosioni, crolli e colate laviche sono il risultato di forze profonde, che risalgono dalla camera magmatica verso la superficie in modi sempre diversi.

Ogni nuova fase eruttiva è quindi anche un’opportunità per affinare i modelli di previsione e rafforzare le strategie di mitigazione del rischio vulcanico.

Un gigante in movimento

L’eruzione del 2 giugno 2025 e il crollo del cono Sud-Est rappresentano un capitolo coerente con la natura stessa dell’Etna: un gigante geologico in continua trasformazione. La sua altezza, così come la sua morfologia complessiva, sono il frutto di un equilibrio dinamico tra costruzione vulcanica e processi distruttivi.