Eruzione del vulcano Lewotobi Laki Laki: allerta al massimo livello in Indonesia, voli cancellati

Il vulcano Lewotobi Laki Laki, in Indonesia centro-meridionale, ha generato un’imponente eruzione, sprigionando altissime colonne di cenere. Le autorità hanno elevato l’allerta eruzione al livello più alto e hanno esteso la zona di pericolo a 8 km dal cratere. L’Agenzia Geologica indonesiana ha dichiarato di avere rilevato una colonna di cenere di 10-11 km, a seguito di significative attività vulcaniche, incluse 50 in 2 ore, rispetto alle solite 8-10 attività giornaliere. Le ceneri si sono espanse in una nube a forma di fungo visibile dalle città situate tra 90 km e 150 km dal cratere. Non sono state segnalate vittime. Alcuni residenti del villaggio di Nurabelen, nel sottodistretto di Ile Bura, sono fuggiti verso i siti di evacuazione a Konga per evitare l’impatto dell’eruzione, ha dichiarato in un comunicato l’Agenzia nazionale per la gestione delle catastrofi.

Sono stati cancellati decine di voli, compresi quelli che collegavano Bali con città in Australia, Malesia, India e Cina. La cenere vulcanica può rappresentare un rischio per i motori degli aerei. Sono stati cancellati anche i voli da e per l’aeroporto internazionale di Labuan Bajo, un’altra destinazione turistica dell’isola di Flores, nella provincia di Nusa Tenggara Orientale. L’aeroporto è ancora operativo. Le cancellazioni e i ritardi hanno colpito migliaia di viaggiatori. La compagnia aerea australiana Jetstar, che vola quotidianamente tra la località turistica e diverse città australiane, ha dichiarato che la nube di cenere dovrebbe dissolversi entro la tarda serata di mercoledì e che i suoi servizi saranno riprogrammati. Air New Zealand ha cancellato un volo di ritorno per Auckland e ha comunicato ai passeggeri che i loro biglietti saranno riprenotati sul primo volo disponibile. Anche i voli per New Delhi, Singapore e Pudong, in Cina, sono stati cancellati a causa del vulcano.

Ai residenti è stato chiesto di prestare attenzione a forti piogge che potrebbero innescare colate laviche nei fiumi che nascono dal vulcano. Un’eruzione del Lewotobi Laki Laki a novembre ha causato la morte di 8 persone e decine di feriti.

Il vulcano, alto 1.584 metri, è gemello del Lewotobi Perempuan, nel distretto di Flores Timur. L’Indonesia è un arcipelago di 270 milioni di persone con frequente attività sismica. Conta 120 vulcani attivi e si trova lungo la cosiddetta Cintura di Fuoco del Pacifico, una serie di faglie sismiche a forma di ferro di cavallo che circonda il bacino del Pacifico.