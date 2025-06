Etna, durante l’eruzione di ieri le clamorose onde d’urto incandescenti: i rarissimi “flashing arcs”. Decisivo il meteo estremo | VIDEO

MeteoWeb

L’Etna continua a dare spettacolo in modo eccezionale, dopo l’incredibile crollo che ha innescato un flusso piroclastico giusto un paio di settimane fa. La mattina di ieri, giovedì 19 giugno 2025, l’Etna ha offerto uno spettacolo raro e affascinante: in mezzo a un contesto di maltempo violento, caratterizzato da nuvole basse, pioggia e temporali, la sua ennesima eruzione ha illuminato il cielo con una sequenza di bagliori improvvisi e pulsanti. Non si trattava solo di lava o fulmini, ma di veri e propri flashing arcs, archi incandescenti che lampeggiano nel buio tra le nubi tempestose, generati da onde d’urto potentissime che si propagano dalla bocca del vulcano come onde sonore che scuotono l’aria e la terra. È il cuore pulsante della fisica vulcanica che si manifesta in tutta la sua energia.

Quando un vulcano come l’Etna erutta in modo esplosivo, il magma che risale in superficie non è soltanto roccia fusa: è un miscuglio turbolento di gas, cenere e frammenti piroclastici. Questo materiale viene espulso con una forza straordinaria, e la velocità con cui fuoriesce può superare quella del suono nell’aria circostante. È in questo momento che si generano le onde d’urto: sottili confini invisibili tra un’aria ancora relativamente tranquilla e un fronte compresso in cui pressione, temperatura e densità aumentano bruscamente.

Le onde d’urto vulcaniche funzionano in modo analogo a quelle generate da un aereo supersonico, ma in questo caso sono legate alla dinamica di esplosioni impulsive e disordinate. L’eruzione del 19 giugno si è verificata in un’atmosfera già densa di umidità, elettricità e instabilità meteorologica. In questo ambiente, ogni impulso sonoro ad alta energia si è comportato come una lama che incide le nubi: ha compresso l’aria con violenza, creando un rapido riscaldamento locale che ha ionizzato parzialmente le particelle sospese, rendendo visibili archi di luce che si sono mossi a onde, come lampi sismici che attraversano il cielo.

Questi archi luminosi non sono semplici riflessi o scariche elettriche: sono il risultato dell’interazione tra l’onda d’urto e la struttura molecolare dell’atmosfera. Quando la pressione aumenta in modo improvviso, l’aria si comprime e si scalda istantaneamente, dando origine a fenomeni infrasonici che viaggiano a lunga distanza. Gli infrasoni prodotti da queste esplosioni vulcaniche sono talmente potenti da far tremare finestre, vetri e persino i corpi umani, che li percepiscono come un boato cupo e penetrante. È un suono che più che essere udito, si sente dentro, come una vibrazione antica e primordiale.

I “flashing arcs” osservati ieri mattina sono un raro connubio tra vulcanologia e meteorologia: una coreografia naturale che si realizza solo quando l’atmosfera, satura di umidità e instabilità elettrica, amplifica ogni impulso sonoro in un’eco visiva. È un fenomeno che non si può riprodurre in laboratorio, e che gli strumenti scientifici faticano a catturare nella sua interezza: radar, microfoni infrasonici e telecamere ad alta velocità riescono a documentarne alcuni aspetti, ma resta qualcosa di irriducibilmente spettacolare, un frammento di energia pura che la natura libera nei suoi momenti più intensi.

L’eruzione del 19 giugno, immortalata nel video che accompagna questo articolo, ci ricorda che l’Etna non è solo un vulcano: è un organismo vivente, capace di parlare in una lingua fatta di fuoco, suoni profondi e bagliori improvvisi. E quando lo fa sotto la pioggia, tra tuoni e fulmini, l’effetto è quello di un’antica divinità che torna a farsi sentire.