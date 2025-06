Etna, spettacolare eruzione in corso: violento parossismo dal Cratere di Sud-Est, le immagini in diretta!

MeteoWeb

Un’eruzione spettacolare e violentissima sta interessando l’Etna in questi minuti: erano le 10:00 di questa mattina quando, improvvisamente, un forte parossismo ha iniziato a dare spettacolo dal Cratere di Sud-Est. Una colonna di fumo e cenere alta oltre 5 mila metri si sta proiettando nell’atmosfera, muovendosi in verticale sul vulcano e poi spostandosi verso Nord ad altissima quota, in una giornata splendida e anticiclonica, senza venti significativi. Il tremore vulcanico è alle stelle. Una colata lavica sta interessando la Valle del Bove e i residenti delle aree vulcaniche avvertono forti tremori e boati.

Nel corso della notte e nelle prime ore del mattino, il violento parossismo erano stati anticipati da un’intensa attività stromboliana, molto più regolare e localizzata. Dalle 23 di ieri, l’ampiezza media del tremore vulcanico mostrava un graduale incremento che ha raggiunto, intorno all’1.50 della notte scorsa, l’intervallo dei valori alti, dove sono ancora rimasti con tendenza a un ulteriore aumento. La localizzazione del centroide delle sorgenti del tremore ricade in prossimità dell’area del cratere di Sud-Est a una quota di circa 2.800 metri sopra il livello del mare. Dall’1:30 circa si è registrato un leggero aumento dell’attività infrasonica, la cui localizzazione permane nell’area dei crateri centrali.

L’Ingv-Oe di Catania ha aggiornato l’avviso per l’aviazione, il Vona (Volcano observatory notice for aviation) ad arancione, precisando che l’attività è concentrata nella zona sommitale del vulcano attivo più grande d’Europa. Al momento, l’attuale fase eruttiva dell’Etna non impatta sull’operatività dell’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania né su quello di Reggio Calabria.