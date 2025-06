Festa della Repubblica Italiana: Google celebra il 2 Giugno con un Doodle

MeteoWeb

Oggi, 2 Giugno 2025, nell’home page di Google campeggia un doodle che celebra la Festa della Repubblica italiana. “Il passaggio dell’Italia dalla monarchia alla Repubblica viene celebrato in questa festa pubblica, che simboleggia il ritorno del potere al popolo. In questo giorno del 1946, si tenne un referendum istituzionale a suffragio universale per decidere sul futuro della nazione“, spiega il team di Google illustrando il colorato doodle in occasione della Festa della Repubblica Italiana. “Dopo la Seconda Guerra Mondiale, il popolo italiano voleva liberarsi definitivamente dalla monarchia e instaurare una repubblica. Circa 12 milioni di persone votarono a favore e l’anno successivo i cittadini celebrarono la prima Festa della Repubblica a Roma“.

“Più di 70 anni dopo, le principali festività si svolgono ancora a Roma, con sfilate, concerti e cerimonie. Il tricolore, la bandiera nazionale italiana, viene issato in cielo sull’Altare della Patria. Il presidente depone inoltre ogni anno una corona d’alloro alla Tomba del Milite Ignoto. Amici e famiglie si riuniscono per picnic, feste e banchetti, e spesso visitano luoghi come la spiaggia, monumenti storici, parchi e altro ancora. Buona Festa della Repubblica, Italia!“, conclude il team di Google.