Maltempo, fulmini ad Amatrice: la tempesta notturna vista dalle colline teramane | VIDEO

MeteoWeb

Un violento sistema temporalesco ha colpito il Centro Italia nella notte, con numerosi fulmini nella zona di Amatrice, immortalate in un suggestivo video di Mariapaola Ferri dalle colline teramane. Il fenomeno è stato causato da un MCS (sistema convettivo a mesoscala) autorigenerante, sviluppatosi tra l’Aquilano e Amatrice. Due centri di innesco convettivo e le correnti sudoccidentali in quota hanno alimentato per ore temporali intensi, grandinate e piogge torrenziali. L’orografia appenninica ha favorito la stazionarietà del sistema, con danni anche in Umbria, Marche e Lazio settentrionale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: