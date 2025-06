Il Giappone e la profezia del 5 luglio 2025: “si aprirà una faglia, lo tsunami sarà catastrofico”

MeteoWeb

E’ sempre più vicina la data della profezia che da tempo tiene col fiato sospeso il Giappone: si tratta dello tsunami del 5 luglio 2025. L’origine di questa ansia collettiva non risiede nei bollettini ufficiali dei sismologi né in dati rilevati dai satelliti. Proviene invece da un’opera di fantasia, un manga, che ha predetto un “grande disastro” per quel giorno. Ma il Giappone, terra di scienza e spiritualità, ha imparato a temere i terremoti e gli tsunami non solo per immaginazione, ma per esperienza diretta. E la memoria di quei disastri è viva, dolorosa, tangibile.

Una profezia nata dalla narrativa e diventata panico collettivo

Tutto parte da un manga pubblicato negli anni ’90 e aggiornato nel 2021, che racconta sogni premonitori di disastri. Tra questi, una visione colloca un evento catastrofico proprio il 5 luglio 2025, con accenni a un grande terremoto marino e a un’onda anomala devastante. Il dettaglio ha avuto un effetto dirompente: una semplice allusione si è trasformata in una data temuta, con un impatto immediato sul turismo e sul comportamento dei cittadini.

Nonostante la totale assenza di prove scientifiche che confermino un rischio reale, il fenomeno ha assunto proporzioni allarmanti. Migliaia di turisti hanno disdetto le loro prenotazioni, compagnie aeree hanno ridotto i voli e l’opinione pubblica si interroga con crescente inquietudine.

Le origini della leggenda: la “nuova Baba Vanga del Giappone”

Secondo un articolo di NDTV, Ryo Tatsuki – nota come la “nuova Baba Vanga” e autrice del manga – ha guadagnato questa etichetta grazie ad alcune sue previsioni apparentemente corrette, tra cui il terremoto e tsunami di Tōhoku del 2011, la pandemia di COVID‑19, e perfino le morti di personaggi famosi come la Principessa Diana e Freddie Mercury. Nel suo manga The Future I Saw (prima edizione 1999, aggiornata nel 2021), Tatsuki ha inserito un avvertimento per il 5 luglio 2025 in Giappone, con parole estremamente vaghe: “una grande catastrofe accadrà in Giappone”.

La motivazione alla base del suo soprannome deriva proprio dal fatto che alcune delle sue “visioni” precedenti si siano poi sovrapposte ai fatti reali, guadagnando un seguito di lettori devoti e una validazione empirica agli occhi di molti.

Che cosa dice davvero la profezia per il 5 luglio 2025

Nel manga rivisitato del 2021, l’allarme suona così: “Nel 5 luglio 2025, sotto il fondo del mare tra Giappone e Filippine si aprirà una faglia, generando onde tre volte più alte di quelle del Tōhoku”. La stessa immagine del mare “che bolle” è stata spesso interpretata come simbolo di un potenziale sisma e tsunami straordinari .

Perché questa profezia ha scatenato il panico

Nonostante l’assenza di dettagli concreti, la combinazione tra l’uso di date precise e l’alone di mistero ha innescato ansia collettiva, specialmente sui social. L’hashtag #July5Disaster ha cominciato ad essere condiviso, alimentando speculazioni su eventi naturali o perfino attacchi informatici.

In risposta, autorità e analisti hanno invitato alla calma, definendo le profezie puramente narrative e prive di fondamento scientifico

Tsunami in Giappone: una storia di tragedie reali

Per comprendere quanto potente sia l’eco di una tale “profezia”, bisogna considerare il rapporto storico del Giappone con gli tsunami. Il Paese si trova al centro dell’Anello di Fuoco del Pacifico, una delle zone sismicamente più attive del pianeta. I fondali marini a est dell’arcipelago ospitano numerose faglie tettoniche, tra cui quella della Fossa del Giappone e quella nel Mare delle Filippine, entrambe capaci di generare terremoti sottomarini e onde anomale con effetti devastanti.

Il Grande Terremoto del Kanto del 1923

Uno degli eventi più tragici del XX secolo fu il terremoto del Kanto, avvenuto il 1° settembre 1923, che colpì Tokyo e Yokohama. Il sisma fu seguito da uno tsunami e da una serie di incendi che devastarono le città. Morirono oltre 100.000 persone. Sebbene l’onda non fosse la causa primaria delle morti, il connubio di scossa e maremoto fece emergere in modo permanente la paura di eventi combinati.

Il terremoto di Nankaido del 1946

Il 21 dicembre 1946 un terremoto di magnitudo 8.1 colpì la regione meridionale dell’arcipelago. L’evento generò uno tsunami alto fino a 5 metri che si abbatté sulle coste di Shikoku e del Kii. Furono distrutte migliaia di abitazioni, e circa 1.300 persone persero la vita. Questo evento fu fondamentale per lo sviluppo dei moderni sistemi di allerta in Giappone.

Il disastro di Tohoku del 2011

L’11 marzo 2011, un sisma di magnitudo 9.0 al largo della costa nord-orientale del Giappone scatenò un enorme tsunami con onde alte fino a 40 metri in alcuni punti. Più di 18.000 persone morirono, intere città vennero spazzate via e la centrale nucleare di Fukushima subì danni catastrofici, dando origine a uno dei peggiori disastri nucleari della storia.

L’impatto psicologico e culturale del 2011 è ancora profondissimo. Intere generazioni di giapponesi portano le cicatrici di quella tragedia. È quindi comprensibile come anche solo un’eco fittizia, seppur proveniente da un’opera di fantasia, possa risvegliare paure ataviche.

Nessuna evidenza scientifica di un rischio reale per il 5 luglio 2025

Gli esperti delle agenzie meteorologiche e sismologiche giapponesi sono unanimi: non esiste alcuna indicazione concreta che faccia temere un evento geologico straordinario per il 5 luglio 2025. Le tecnologie di monitoraggio – dai sensori sottomarini ai satelliti di osservazione terrestre – non mostrano attività insolite né accumuli di energia tettonica anomali in grado di generare un megasisma imminente.

È importante sottolineare che, ad oggi, non esistono metodi affidabili per prevedere la data esatta di un terremoto o di uno tsunami. La scienza può stimare la probabilità su periodi lunghi, può individuare zone a rischio, ma non è in grado di fare previsioni giornaliere. La profezia contenuta nel manga, dunque, non ha alcun riscontro nella letteratura scientifica.

Il potere dei simboli e delle suggestioni collettive

Quello che si sta verificando è un esempio emblematico di come le suggestioni culturali possano influenzare il comportamento collettivo. La combinazione tra trauma reale e simbolismo narrativo ha innescato una reazione psicologica amplificata dal web. I social network hanno fatto da cassa di risonanza, trasformando un evento narrativo in un’allerta virale. Il turismo è crollato, le strutture ricettive stanno subendo gravi perdite economiche, e il dibattito pubblico è dominato da domande senza risposte.

Molte famiglie giapponesi, soprattutto nelle aree costiere, stanno preparando piani di evacuazione straordinari, nonostante le autorità abbiano invitato alla calma. Il timore non nasce da un pericolo reale, ma da una fragilità emotiva condivisa, un effetto post-traumatico collettivo che si riattiva davanti a qualsiasi segnale percepito come minaccioso.

Preparazione e resilienza: la vera risposta del Giappone

Il Giappone ha reagito agli eventi del passato costruendo un sistema di protezione civile tra i più avanzati al mondo. Le città sono dotate di reti di allarme tsunami in tempo reale, le scuole fanno regolarmente esercitazioni sismiche, e i piani di evacuazione sono aggiornati con frequenza annuale.

Anche di fronte alla paura irrazionale, le istituzioni stanno rispondendo con sobrietà, ribadendo l’importanza della preparazione, della corretta informazione e del senso civico. La memoria dei disastri passati non deve alimentare il panico, ma rafforzare la consapevolezza e la capacità di risposta.

La paura del 5 luglio 2025 è un fenomeno più culturale che geologico, più emotivo che sismico. È l’effetto della sovrapposizione tra una società ferita da catastrofi reali e una narrazione che ha saputo toccare corde profonde dell’inconscio collettivo.

Ciò che resta, al di là della data, è un interrogativo universale: quanto possiamo fidarci della nostra percezione del pericolo? In un’epoca in cui i simboli corrono più veloci dei dati e le emozioni si diffondono più rapidamente dei fatti, la vera sfida è distinguere tra ciò che ci spaventa e ciò che realmente ci minaccia.