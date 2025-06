Giornata della Marina, Mattarella: “nave Vespucci ha portato l’Italia in giro per il mondo”

MeteoWeb

“Voi avete portato l’Italia in giro per il mondo dando un grande contributo al prestigio del nostro Paese. Credo che il passaggio a capo Horn sia stato il più difficile e motivo di orgoglio per tutti“: è quanto ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, salutando l’equipaggio dell’Amerigo Vespucci a Genova in occasione della Giornata della Marina Militare. Il vostro è stato “un capolavoro di maestria di navigazione: immagino la fatica. Grazie per quello che avete fatto, auguri e complimenti“.