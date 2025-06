Giornata mondiale del donatore di sangue, Donatorinati in campo in tutta Italia

MeteoWeb

Il 14 giugno si celebra la Giornata mondiale del donatore di sangue, occasione per riconoscere l’importanza di un gesto semplice ma fondamentale: donare il sangue. Il claim scelto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per il 2025, “Dona sangue, dona speranza. Insieme salviamo vite”, sottolinea il valore salvavita della donazione e il suo impatto sul benessere collettivo.

Quest’anno Donatorinati, l’associazione dei donatori volontari appartenenti alle Forze dell’Ordine, è scesa in campo in tutta Italia per sensibilizzare e coinvolgere la popolazione, soprattutto i giovani. I dati sono incoraggianti: oltre 75mila nuovi donatori tra i 18 e i 25 anni (+5%) e 127mila nuove donatrici (+1,1%).

A Roma, gli allievi Vice Ispettori della Scuola di Polizia di Nettuno hanno donato il sangue presso l’Ifo Regina Elena. A Firenze, una donazione interreligiosa ha riunito esponenti cristiani, ebrei e musulmani. In Piemonte, Sardegna, Emilia-Romagna, Liguria, Abruzzo, Lombardia e Calabria raccolte straordinarie, eventi sportivi, gazebo informativi e incontri con le scuole.

“Nessuno si salva da solo” è lo slogan 2025 scelto da Donatorinati, che sottolinea il valore della solidarietà, dell’educazione civica e della rete di solidarietà. Una rete che, grazie al lavoro quotidiano di Polizia di Stato e Vigili del Fuoco, continua a crescere e a salvare vite.