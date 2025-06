La Gran Bretagna punta sul gas norvegese: previsto il passaggio futuro all’idrogeno

MeteoWeb

Centrica, proprietaria di British Energy, ha firmato un accordo decennale del valore di oltre 20 miliardi di sterline (23 miliardi di euro) per ricevere gas dal produttore norvegese Equinor. La Gran Bretagna sta cercando di ridurre la sua dipendenza dal gas per contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici, ma circa il 70% delle case britanniche viene riscaldato utilizzando questo combustibile fossile, mentre le centrali elettriche a gas rappresentano circa un quarto dell’approvvigionamento elettrico del Paese. “Questo accordo storico sottolinea il ruolo vitale del gas naturale come combustibile di transizione nel nostro percorso verso un futuro energetico a basse emissioni di carbonio”, ha dichiarato Chris O’Shea, CEO di Centrica. Equinor fornirà 5 miliardi di metri cubi di gas all’anno fino al 2035, equivalenti a circa l’8% della domanda di gas della Gran Bretagna. Il contratto prevede inoltre che in futuro le vendite di gas saranno sostituite dall’idrogeno.

La produzione britannica di combustibili fossili nel Mare del Nord è diminuita drasticamente dal picco raggiunto alla fine degli anni ’90 e il governo ha dichiarato che non rilascerà nuove licenze per petrolio e gas nell’ambito dei suoi sforzi per raggiungere gli obiettivi climatici. Lo scorso anno la Gran Bretagna ha importato quasi due terzi del suo fabbisogno di gas, con metà delle entrate provenienti dalla Norvegia. Centrica ha firmato un ultimo accordo con Equinor nel giugno 2022, consentendo all’azienda di fornire gas aggiuntivo per i tre inverni successivi. Centrica ha inoltre stipulato accordi per il GNL con le società statunitensi Coterra Energy e Delfin Midstream e con la brasiliana Petrobras.