Guerra fredda spaziale, scontro Musk-Trump: marcia indietro su Dragon dopo escalation esplosiva

Un’esplosiva escalation di tensioni tra 2 delle figure più influenti degli Stati Uniti, Elon Musk e il Presidente Donald Trump, ha minacciato di destabilizzare il programma spaziale americano, mettendo a rischio miliardi di dollari in contratti. La disputa ha raggiunto il suo culmine con la minaccia di Musk di dismettere la capsula Dragon di SpaceX, un veicolo essenziale per i trasporti di astronauti e cargo verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) per conto degli Stati Uniti. Fortunatamente, la crisi sembra essere rientrata, con Musk che ha ritirato la sua minaccia poche ore dopo averla pronunciata.

La scintilla è partita dalle incessanti critiche di Elon Musk, fondatore di SpaceX e Tesla, alla legge fiscale e alle politiche di spesa dell’amministrazione Trump, espresse principalmente tramite X (ex Twitter), la sua piattaforma di social media. La risposta di Trump non si è fatta attendere: il presidente ha minacciato di revocare i contratti governativi a SpaceX, provocando la reazione di Musk che, “alla luce della dichiarazione del Presidente sulla cancellazione dei miei contratti governativi“, ha annunciato l’immediata “dismissione” della Dragon. La situazione ha generato preoccupazione diffusa, con molti osservatori che temevano le implicazioni per la continuità operativa della ISS.

Dragon, presenza cruciale degli USA nello Spazio

La capsula Dragon di SpaceX non è un semplice veicolo, ma il cuore pulsante del programma di volo spaziale umano statunitense. È il mezzo primario per l’invio di astronauti e cargo in orbita, garantendo alla NASA una presenza ininterrotta sulla ISS, la cui operatività è prevista fino alla fine del 2030. SpaceX ha contratti miliardari con la NASA nell’ambito del “Commercial Crew Program” e del “Commercial Resupply Services” per effettuare missioni periodiche di trasporto di equipaggio e rifornimenti.

Dragon è l’unica opzione operativa statunitense attualmente disponibile per il trasporto di astronauti verso la ISS, anche se la NASA si avvale anche della Soyuz russa come backup. Un’interruzione improvvisa dei servizi di Dragon avrebbe messo la NASA in una situazione estremamente difficile, potenzialmente paralizzando le operazioni della ISS e la capacità degli Stati Uniti di accedere autonomamente all’orbita bassa terrestre.

Oltre alle missioni per la NASA, SpaceX utilizza la Dragon anche per missioni commerciali private. L’azienda ha già condotto 6 missioni con astronauti privati, sia per voli orbitali autonomi che per visite alla Stazione Spaziale Internazionale. La prossima missione, in collaborazione con Axiom Space, è prevista per il 10 giugno.

La marcia indietro di Musk

Dopo aver annunciato l’intenzione di dismettere Dragon, Musk ha fatto marcia indietro. In risposta a un utente su X che suggeriva di “fare un passo indietro e sbollire la rabbia per un paio di giorni”, Musk ha replicato: “Ottimo consiglio. Ok, non dismetteremo la Dragon“. Questo cambio di rotta, sebbene rassicurante, ha lasciato aperte diverse domande su quanto fosse seria la minaccia iniziale di Musk e sulla capacità del Presidente Trump di annullare unilateralmente contratti federali di tale portata.

La minaccia di Musk, anche se poi ritirata, ha evidenziato la dipendenza della NASA da SpaceX e ha sottolineato l’eccezionalità di un tale scoppio d’ira da parte di un partner commerciale così cruciale. I contratti governativi di SpaceX ammontano a circa 22 miliardi di dollari, inclusi accordi con il Pentagono per il lancio di satelliti per la sicurezza nazionale e la costruzione di una vasta costellazione di satelliti spia. La potenziale cancellazione di questi contratti per motivi politici avrebbe potuto rallentare significativamente il progresso spaziale degli Stati Uniti.

Starliner e SpaceX

La NASA sta lavorando per avere una 2ª opzione di trasporto con equipaggio statunitense attraverso la Starliner di Boeing. Tuttavia, il programma Starliner ha subito numerosi ritardi e problemi. Il suo volo di prova con equipaggio nel 2024 è stato funestato da malfunzionamenti ai propulsori e perdite di elio, rendendo la navicella non sicura per il ritorno degli astronauti. Di conseguenza, la NASA ha dovuto affidarsi nuovamente a SpaceX per riportare a casa gli astronauti bloccati sulla ISS utilizzando una navicella Dragon. Ciò ha messo in luce ulteriormente l’importanza critica e l’affidabilità della Dragon.

Oltre al trasporto di equipaggio e cargo, SpaceX è anche sotto contratto con la NASA per lo sviluppo di un veicolo simile alla Dragon che sarà responsabile della deorbitazione controllata della ISS alla fine della sua vita operativa.

Scontro Trump-Musk, le ripercussioni politiche

Lo scontro tra Musk e Trump ha avuto immediate ripercussioni anche a livello politico. Jared Isaacman, noto imprenditore e astronauta privato con stretti legami con Elon Musk, era stato nominato da Trump come futuro amministratore della NASA. Tuttavia, la Casa Bianca ha ritirato bruscamente la sua nomina nel fine settimana.

Questa mossa ha privato Musk di un alleato chiave alla guida dell’agenzia spaziale e ha segnato la rottura di un rapporto precedentemente straordinario tra il presidente e il titano dell’industria. In passato, questa relazione aveva favorito SpaceX, portando a iniziative come una proposta di riorientamento del programma lunare della NASA verso Marte, un progetto per costruire un gigantesco scudo di difesa missilistica nello Spazio e la nomina di un leader dell’aeronautica favorevole a SpaceX per un importante contratto.

L’agenda spaziale di Trump aveva posto un’enfasi significativa sulla visione di Musk di inviare esseri umani su Marte, un obiettivo che però ha spesso minacciato di sottrarre risorse al programma Artemis della NASA, incentrato sul ritorno dell’uomo sulla Luna. Il piano di bilancio di Trump aveva persino proposto di cancellare le missioni lunari Artemis oltre la terza, tagliando di fatto i fondi al costoso razzo Space Launch System (SLS). Tuttavia, la versione del disegno di legge del Senato Commerce Committee ha ripristinato i finanziamenti per le missioni IV e V, prevedendo almeno 1 miliardo di dollari all’anno per l’SLS fino al 2029. La posizione dell’amministrazione Trump su queste modifiche nelle prossime settimane fornirà un’indicazione chiara del potere politico residuo di Elon Musk.

SpaceX, fondata nel 2002, ha ottenuto contratti per circa 15 miliardi di dollari dalla NASA per l’uso dei suoi razzi Falcon 9 e per lo sviluppo di Starship, un sistema missilistico polivalente destinato a far atterrare gli astronauti della NASA sulla Luna in questo decennio. Inoltre, l’azienda ha ricevuto miliardi di dollari per lanciare la maggior parte dei satelliti per la sicurezza nazionale del Pentagono e sta costruendo una vasta costellazione di satelliti spia in orbita per un’agenzia di intelligence statunitense. La capacità di SpaceX di offrire un’alternativa più economica all’SLS e la sua crescente importanza nel panorama spaziale globale rendono la sua posizione centrale per il futuro dell’esplorazione spaziale americana.

La guerra spaziale fredda tra Elon Musk e Donald Trump

Lo scontro tra Elon Musk e Donald Trump, sebbene apparentemente rientrato con la ritrattazione sulla Dragon, ha evidenziato la fragilità di accordi cruciali e la forte dipendenza degli Stati Uniti da attori privati come SpaceX per il proprio programma spaziale. La minaccia, seppur breve, solleva interrogativi sulla stabilità futura dei contratti governativi e sul potenziale impatto di schermaglie politiche su settori strategici come l’esplorazione spaziale. Resta da vedere quanto questo episodio influenzerà le relazioni future e le politiche spaziali statunitensi.