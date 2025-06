Trump minaccia di tagliare contratti e sussidi alle aziende di Musk, lui risponde con SpaceX

MeteoWeb

Si accende lo scontro pubblico tra Donald Trump ed Elon Musk, innescato dalla legge di bilancio proposta dal tycoon, che trova la netta opposizione del miliardario. Il Presidente degli Stati Uniti ha parlato di un possibile taglio ai contratti e agli aiuti governativi alle società di Musk, parlando di risparmi miliardari per i conti pubblici. “Il modo più semplice per risparmiare denaro del nostro bilancio, miliardi e miliardi di dollari, è porre fine ai sussidi e ai contratti governativi di Elon”, ha scritto Trump su Truth nel giorno in cui l’imprenditore ha duramente attaccato la legge finanziaria attualmente al vaglio del Senato. “Sono sorpreso che (l’ex Presidente, Joe) Biden non lo abbia mai fatto“, ha aggiunto l’attuale inquilino della Casa Bianca.

Poco dopo, in un messaggio pubblicato su X, la risposta di Musk ha spostato la questione nello spazio. “Alla luce della dichiarazione del Presidente sulla cancellazione dei miei contratti governativi, SpaceX inizierà immediatamente a dismettere la sua navicella spaziale Dragon”, ha scritto il magnate.

La capsula Dragon è una navicella spaziale riutilizzabile sviluppata da SpaceX, azienda fondata da Elon Musk. È progettata per trasportare astronauti e rifornimenti alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) e per missioni nello spazio profondo, ridando agli USA la capacità di inviare astronauti nello spazio. La NASA ha supportato il suo sviluppo tramite contratti per rifornimenti e missioni con equipaggio.

“Andiamo sempre meglio. Mi stai rendendo la giornata migliore“, ha scritto Musk in un altro post, riguardo al duro botta e risposta con Trump.