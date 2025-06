Trump-Musk, è rottura. Il Presidente “molto deluso”, l’ex consigliere: “senza di me avrebbe perso”

MeteoWeb

Il sodalizio tra Donald Trump ed Elon Musk sembra essere definitivamente finito. Dopo un’escalation di botta e risposta negli ultimi giorni, oggi sembra essere arrivata la rottura definitiva tra il Presidente USA e il patron di Tesla e SpaceX. E tutto sembra essere partito dalla legge di bilancio. Trump si è detto “sorpreso” e “molto deluso” dalla decisione di Musk di lasciare il Dipartimento per l’efficienza governativa (DOGE) in polemica con la sua legge di bilancio. “Stava facendo un buon lavoro, sono sicuro che questo posto gli manchi”, ha detto Trump nello Studio Ovale, dove sta incontrando il cancelliere tedesco Friedrich Merz, ribadendo di aver avuto “un rapporto grandioso” con Musk.

“Io ed Elon avevamo un grande rapporto. Non credo che lo avremo più“, ha detto il Presidente USA ai cronisti nello Studio Ovale. “Mi è sempre piaciuto Elon. Avete visto le parole che ha speso per me“, ha aggiunto Trump, “non ha detto nulla di brutto su di me. Preferirei che criticasse me invece di criticare la legge di bilancio, perché la legge è incredibile. È il maggior taglio delle tasse nella storia del nostro Paese, fa tantissimo per le imprese”.

“Elon conosceva i meccanismi interni di questa legge, meglio di quasi chiunque altro qui seduto”, ha detto Trump, “ne sapeva tutto. Non aveva alcun problema. All’improvviso ha avuto un problema, e se n’è andato solo quando ha scoperto che avremmo dovuto tagliare l’obbligo di veicoli elettrici, perché si tratta di miliardi e miliardi di dollari”. “E posso capirlo, ma conosceva ogni aspetto di questa legge. La conosceva meglio di quasi chiunque altro, e non ha mai avuto problemi fino a subito dopo aver lasciato”, ha proseguito il Presidente USA, “e se avete visto le dichiarazioni che ha fatto su di me, che sono sicuro possiate reperire molto facilmente, sono ancora fresche di registrazione, ha detto cose bellissime su di me, e non ha mai detto male di me personalmente, ma sono sicuro che lo farà presto, ma sono molto deluso da Elon. Ho aiutato molto Elon”. Il tycoon ha inoltre ricordato di aver detto no all’uomo di Musk alla NASA.

La replica di Musk: “senza di me avrebbe perso le elezioni”

La replica di Elon Musk non si è fatta attendere ed è stata pesantissima. “Senza di me, Trump avrebbe perso le elezioni. Che ingratitudine!“, ha scritto il miliardario su X. “Falso, questa proposta di legge non mi è mai stata mostrata nemmeno una volta ed è stata approvata nel cuore della notte, così velocemente che quasi nessuno al Congresso è riuscito a leggerla”, ha detto poi Musk postando un video del Presidente Trump che sostiene il magnate conoscesse “i meccanismi interni del disegno di legge meglio di chiunque altro qui presente”.

“Mantenete i tagli agli incentivi per veicoli elettrici e il solare nella legge, anche se non vengono toccati i sussidi a petrolio e gas (molto ingiusto!!), ma eliminate la montagna di spese di ogni tipo presente nella legge”, ha detto ancora. “In tutta la storia della civiltà, non c’è mai stata una legge che fosse allo stesso tempo grande e bella. Lo sanno tutti“, prosegue, riferendosi agli aggettivi usati da Trump (big, beautiful bill). “O si ottiene una legge grande e brutta o una legge snella e bella. Sottile e bella è la via” da seguire, ha aggiunto.

Crolla il titolo di Tesla

Sulla scia dello scontro tra i due, il titolo di Tesla crolla a Wall Street di quasi l’8%.