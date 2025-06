Guerra in Medio Oriente, cancellati almeno 3 mila voli: una delle “no fly zone” più grandi di sempre

MeteoWeb

La chiusura dello spazio aereo dell’area interessata allo scontro tra Iran e Israele ha interessato circa 3mila voli. Lo riporta il New York Times citando il servizio di tracciamento FlightRadar24. Le principali compagnie aeree della regione hanno cancellato i voli, mentre altre hanno deviato le loro rotte aumentando i tempi di percorrenza e i costi del carburante. Oltre a Israele e Iran, hanno chiuso il loro spazio aereo anche i vicini Iraq, Giordania e Siria.

In mattinata i media statali iraniani hanno riferito che lo spazio aereo iraniano sarebbe rimasto chiuso fino alle 2 del mattino successivo. E in Israele, l’aeroporto Ben Gurion rimane chiuso fino a nuovo avviso. Anche le tre principali compagnie aeree israeliane hanno trasferito le loro flotte fuori dal Paese per evitare che vengano danneggiate dai raid aerei iraniani, secondo quanto riportato dai media israeliani. La Giordania ha riaperto il suo spazio aereo alle 7,30 di questa mattina, e anche l’Autorità per l’Aviazione Civile siriana ha annunciato la completa riapertura dello spazio aereo siriano al traffico aereo civile. Tuttavia, l’Autorità per l’Aviazione Civile irachena ha affermato che lo spazio aereo iracheno rimarrà chiuso “alla luce delle crescenti tensioni regionali“.

Alcune compagnie aeree hanno cancellato i voli, mentre altre hanno modificato le loro rotte per evitare il conflitto. Molti vettori hanno scelto di sorvolare l’Arabia Saudita, mentre altri hanno sorvolato la Turchia e l’Azerbaigian per evitare lo spazio aereo iraniano, come mostrano i dati di tracciamento dei voli. Emirates, compagnia aerea di punta e compagnia di bandiera di Dubai, ha cancellato tutti i voli e i collegamenti via Iran, Iraq, Giordania e Libano fino a domenica. FlyDubai, compagnia low cost, ha sospeso i voli verso 16 destinazioni. In Libano, la compagnia aerea di bandiera Middle East Airlines ha sospeso i suoi voli venerdì, alimentando voci di un imminente pericolo, dato che la compagnia aveva continuato a volare durante il conflitto con Israele lo scorso anno. Lufthansa, la più grande compagnia aerea commerciale tedesca, ha annunciato la cancellazione di tutti i voli per Teheran e Tel Aviv fino al 31 luglio, mentre tutti i voli per Amman, Beirut e l’aeroporto iracheno di Erbil sono stati cancellati fino al 20 giugno. Delta Air Lines ha cancellato tutti i voli da Tel Aviv a New York fino al 31 agosto.