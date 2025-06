Incendi Canada, il fumo è arrivato in Europa: spettacolare immagine dal satellite

MeteoWeb

Una gigantesca nube di fumo, generata dai incendi boschivi che stanno colpendo il Canada, ha raggiunto l’Europa nel weekend, sorvolando l’Oceano Atlantico e giungendo fino alle coste della Manica. Il fermo immagine satellitare di domenica 1° giugno 2025 mostra chiaramente questa imponente colonna atmosferica in transito sul Nord Europa, sollevando nuove domande sugli effetti del cambiamento climatico e sulla portata globale degli eventi estremi.

Una crisi ambientale di dimensioni eccezionali

Le province centrali del Canada, in particolare Manitoba e Saskatchewan, stanno affrontando uno degli incendi più vasti e intensi degli ultimi decenni. Alimentati da una combinazione di caldo anomalo, siccità estrema e venti sostenuti, i roghi hanno già consumato oltre 1,7 milioni di acri di territorio, costringendo migliaia di persone all’evacuazione forzata.

Si tratta di un evento atmosferico e climatico estremo che gli scienziati collegano a pattern sempre più frequenti legati al riscaldamento globale. I dati raccolti negli ultimi giorni mostrano una dispersione di fumo ad alta quota che, sospinta dalla corrente a getto, ha attraversato l’Atlantico in meno di 48 ore.

Fumo in Europa: cosa sta accadendo sopra le nostre teste?

Tra il 31 maggio e il 1° giugno 2025, la nube ha superato le Isole Britanniche e ha raggiunto la Manica, il Mare del Nord e il sud della Norvegia. Alcuni osservatori atmosferici europei avevano già anticipato la possibilità di rilevare particolato fine e altre sostanze tipiche degli incendi a partire dalle prime ore di domenica. Le immagini satellitari confermano ora lo scenario: il fumo è ben visibile in alta troposfera, come una striscia lattiginosa in espansione.

Quali sono gli effetti sulla qualità dell’aria in Europa?

A differenza di quanto accaduto in Nord America, dove le concentrazioni di PM2.5 hanno superato i livelli di guardia provocando gravi rischi sanitari, in Europa la situazione è molto diversa. Secondo gli esperti:

Il particolato si mantiene principalmente in alta quota , tra i 6 e i 10 km d’altitudine;

, tra i 6 e i 10 km d’altitudine; Non sono attesi impatti significativi sulla qualità dell’aria al suolo per la popolazione europea;

per la popolazione europea; La presenza di particelle carboniose in quota potrebbe causare tramonti e albe dai colori intensi e infuocati, un fenomeno ottico già osservato durante precedenti trasporti transoceanici.

Ciò non toglie che il fenomeno rappresenti una chiara dimostrazione di interconnessione climatica globale: un disastro ambientale in un continente può produrre effetti visibili e misurabili a migliaia di chilometri di distanza.

Una minaccia crescente in un mondo più caldo

Le simulazioni climatiche degli ultimi anni avevano già ipotizzato scenari simili, ma quanto avvenuto tra fine maggio e inizio giugno 2025 li rende terribilmente concreti. La portata del fumo, la rapidità del trasporto atmosferico e la resistenza del particolato nell’alta troposfera sollevano questioni cruciali per la gestione ambientale e la salute pubblica nel contesto delle emergenze climatiche globali.

Intanto, in Canada e negli Stati Uniti, le autorità stanno emettendo continue allerte sanitarie per i valori estremamente elevati di inquinanti atmosferici, in particolare nelle aree urbane e nelle zone sottovento rispetto ai fronti di fuoco.

Conclusione: un cielo che racconta una storia

Il cielo sopra l’Europa, domenica 1° giugno, non è stato solo uno spettacolo naturale, ma anche il riflesso visibile di una catastrofe in atto altrove. Le immagini del satellite non lasciano dubbi: il fumo degli incendi canadesi è arrivato fin qui, trascinato dai venti d’alta quota, senza intaccare direttamente la qualità dell’aria al suolo ma ricordandoci con forza che il clima non ha confini.