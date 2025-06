Incendi Canada, superati i valori di PM10 in Valle d’Aosta

MeteoWeb

Le polveri sottili generate dagli incendi boschivi in Canada hanno causato in Valle d’Aosta lo sforamento dei valori limite di PM10. Alle 11 di oggi, nelle stazioni di Aosta-Plouves e di Donnas, i valori registrati dall’Arpa regionale si attestano tra 50 µg/m3 e 60 µg/m3, con una tendenza alla diminuzione nelle ultime ore. La normativa prevede per il PM10 un valore limite giornaliero, calcolato come media sulle 24 ore, pari a 50 µg/m3. Ieri i valori delle medie giornaliere per le due stesse stazioni sono risultati entrambi superiori al valore limite. Permane sulla regione la foschia rilevata da domenica 8 giugno.

Dalle misure a terra del profilo verticale delle polveri, lo strato è in assottigliamento alle quote più alte, “ciò porta a pensare che questa fase del fenomeno sia in esaurimento“, spiega l’Arpa.