Incendi, quindici roghi finora in Sicilia oggi

Sono 15 gli incendi in Sicilia che oggi hanno visto impegnati – fino ad ora – i Forestali, i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile regionale. Tre ad Agrigento, quattro a Caltanissetta, due a Catania, tre a Enna, uno a Palermo, uno a Ragusa e uno a Siracusa. Nel Palermitano, a Chiusa Sclafani in contrada Valle Vite. Nel Nisseno, a Sommatino in contrada Olivella, a Mazzarino in contrada Monte Gibli, e a San Cataldo Valle dei Pini, a Niscemi in contrada Stizza. Nel Catanese, a Licodia Eubea in contrada Lago Dirillo, a Militello Val di Catania in contrada Casa Linziti. Nell’Agrigentino a Sant’Angelo Muxaro in contrada Grotta Murata, a Menfi in contrada Cinquanta, a Raffadali in contrada Cozzo Buagini. Nell’Ennese, a Piazza Armerina in contrada Braemi, nel Ragusano a Monterosso Almo in contrada Monte Casasia, nel Siracusano a Lentini in contrada Castellana.